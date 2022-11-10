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Россия имеет право ответить на враждебные шаги Латвии, заявили в МИД - РИА Новости, 10.11.2022
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Россия имеет право ответить на враждебные шаги Латвии, заявили в МИД
Россия имеет право ответить на враждебные шаги Латвии, заявили в МИД - РИА Новости, 10.11.2022
Россия имеет право ответить на враждебные шаги Латвии, заявили в МИД
Посол Латвии был вызван в МИД РФ, ему выразили протест из-за демонтажа советских памятников, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:59
2022-11-10T13:10
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
латвия
в мире
рига
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Посол Латвии был вызван в МИД РФ, ему выразили протест из-за демонтажа советских памятников, сообщил МИД РФ.Послу было заявлено о противозаконных шагах латвийских властей, направленных на создание препятствий в работе культурного центра "Дом Москвы" в Риге и санатория "Янтарный берег" в Юрмале "с целью возможной экспроприации этой российской собственности".В министерстве подчеркнули, что вся ответственность за эти и другие враждебные действия целиком ложится на латвийскую сторону."Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги", - резюмировали в МИД.
https://ria.ru/20221103/ludza-1829065664.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, латвия, в мире, рига
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Латвия, В мире, Рига
12:59 10.11.2022 (обновлено: 13:10 10.11.2022)
 
Россия имеет право ответить на враждебные шаги Латвии, заявили в МИД

В МИД заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на враждебные шаги Латвии

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Посол Латвии был вызван в МИД РФ, ему выразили протест из-за демонтажа советских памятников, сообщил МИД РФ.
Послу было заявлено о противозаконных шагах латвийских властей, направленных на создание препятствий в работе культурного центра "Дом Москвы" в Риге и санатория "Янтарный берег" в Юрмале "с целью возможной экспроприации этой российской собственности".
В министерстве подчеркнули, что вся ответственность за эти и другие враждебные действия целиком ложится на латвийскую сторону.
"Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги", - резюмировали в МИД.
Памятная стела освободителям города Лудзы от немецко-фашистких захватчиков - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 17:36
Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияЛатвияВ миреРига
 
 
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