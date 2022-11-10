https://ria.ru/20221110/mid-1830469743.html
Россия имеет право ответить на враждебные шаги Латвии, заявили в МИД
Россия имеет право ответить на враждебные шаги Латвии, заявили в МИД - РИА Новости, 10.11.2022
Россия имеет право ответить на враждебные шаги Латвии, заявили в МИД
Посол Латвии был вызван в МИД РФ, ему выразили протест из-за демонтажа советских памятников, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:59
2022-11-10T12:59
2022-11-10T13:10
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
латвия
в мире
рига
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Посол Латвии был вызван в МИД РФ, ему выразили протест из-за демонтажа советских памятников, сообщил МИД РФ.Послу было заявлено о противозаконных шагах латвийских властей, направленных на создание препятствий в работе культурного центра "Дом Москвы" в Риге и санатория "Янтарный берег" в Юрмале "с целью возможной экспроприации этой российской собственности".В министерстве подчеркнули, что вся ответственность за эти и другие враждебные действия целиком ложится на латвийскую сторону."Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги", - резюмировали в МИД.
https://ria.ru/20221103/ludza-1829065664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, латвия, в мире, рига
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Латвия, В мире, Рига
12:59 10.11.2022 (обновлено: 13:10 10.11.2022)
Россия имеет право ответить на враждебные шаги Латвии, заявили в МИД
В МИД заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на враждебные шаги Латвии