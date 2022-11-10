https://ria.ru/20221110/mid-1830469743.html

Россия имеет право ответить на враждебные шаги Латвии, заявили в МИД

Россия имеет право ответить на враждебные шаги Латвии, заявили в МИД - РИА Новости, 10.11.2022

Россия имеет право ответить на враждебные шаги Латвии, заявили в МИД

Посол Латвии был вызван в МИД РФ, ему выразили протест из-за демонтажа советских памятников, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:59

2022-11-10T12:59

2022-11-10T13:10

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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рига

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Посол Латвии был вызван в МИД РФ, ему выразили протест из-за демонтажа советских памятников, сообщил МИД РФ.Послу было заявлено о противозаконных шагах латвийских властей, направленных на создание препятствий в работе культурного центра "Дом Москвы" в Риге и санатория "Янтарный берег" в Юрмале "с целью возможной экспроприации этой российской собственности".В министерстве подчеркнули, что вся ответственность за эти и другие враждебные действия целиком ложится на латвийскую сторону."Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги", - резюмировали в МИД.

https://ria.ru/20221103/ludza-1829065664.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, латвия, в мире, рига