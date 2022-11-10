https://ria.ru/20221110/menyu-1830513621.html

Аэрофлот представляет обновленное меню в бизнес-классе

Аэрофлот представляет обновленное меню в бизнес-классе - РИА Новости, 10.11.2022

Аэрофлот представляет обновленное меню в бизнес-классе

Аэрофлот запускает новое сезонное меню в классе Бизнес. Обновлённый рацион появился на борту в ноябре 2022 года. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:55

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2022-11-10T14:55

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МОСКВА, 9 ноя – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот запускает новое сезонное меню в классе Бизнес. Обновлённый рацион появился на борту в ноябре 2022 года.Автор меню бизнес-класса — бренд-шеф компании "Аэромар" Владимир Соколовский. За 30-летнюю карьеру Владимир успел не только поработать с Novikov Group и Ginza Project, но и получить большой международный опыт — на Кабо-Верде и в Италии. Опытный и искушённый кулинар уделяет особое внимание поиску новых сочетаний и текстур, а главные черты его фирменного стиля — авторская интерпретация классических рецептов и оригинальная подача блюд.При создании меню авиакомпания продолжает придерживаться принципов здорового образа жизни и правильного питания. Для приготовления сбалансированных и питательных блюд используются сезонные овощи и фрукты, различные виды мягких и твёрдых сыров, орехи и сухофрукты. Любители мяса, рыбы и морепродуктов смогут попробовать в полёте кролика, перепёлку, красную и белую рыбу, камчатского краба, осьминога и фуагра. Раскрыть вкус продуктов помогают различные соусы, которые подаются в отдельной посуде и могут использоваться по желанию пассажира. Для пассажиров с ограничениями в питании предлагается большой выбор овощных блюд и каши на безлактозном молоке.На рейсах до 3 часов пассажирам предложат ассорти из сыров с медово-горчичным соусом или лосось с сальсой из оливок, мятой и фенхелем с соусом Песто в качестве закуски, на горячее — рагу из кролика с пастой казаречче и цукини или ростбиф с овощами в кунжутном масле.На рейсах от 3 до 6 часов в меню появились новые закуски: куриный рулет с сухофруктами и фисташками с соусом Ткемали и осьминог с пюре из нута и миксом из салатных листьев с томатным конкассе. На горячее предлагается перепёлка, фаршированная овощами с пюре из брокколи и диким рисом со сливочно-сырным соусом или рагу из кролика с пастой казаречче и цукини.На рейсах свыше 6 часов можно попробовать сыр Бри с малиновым джемом и фисташками на аперитив; закуску из камчатского краба с салатом табуле и киноа и соусом из манго и горчицы; салат из козьего сыра в белой плесени, запечённого батата, красного перца, киноа, стручкового гороха и микса из салатных листьев. На горячее предлагается говядина су-вид с морковью и пюре из брокколи с соусом Демиглас; палтус с начинкой из артишоков и сыра Моцарелла с томатным конкассе и крошкой из фисташек и оливок с соусом из анчоусов; баклажаны в соевом соусе с рисом Жасмин, шпинатом, хрустящим луком и кунжутом с ореховым соусом.Среди новинок меню на рейсах длительностью свыше шести часов — мороженое с миндалём в карамелиПодробности о новом меню класса Бизнес можно узнать в разделе "Питание на борту" на сайте авиакомпании.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы