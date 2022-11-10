https://ria.ru/20221110/memorandum-1830638392.html
Байден подписал меморандум об усилении продовольственной безопасности США
Байден подписал меморандум об усилении продовольственной безопасности США - РИА Новости, 10.11.2022
Байден подписал меморандум об усилении продовольственной безопасности США
Президент США Джо Байден подписал меморандум об усилении продовольственной и сельскохозяйственной безопасности США, заявила высокопоставленная представительница РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:30
2022-11-10T23:30
2022-11-10T23:30
в мире
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал меморандум об усилении продовольственной и сельскохозяйственной безопасности США, заявила высокопоставленная представительница президентской администрации."Сегодня президент Джо Байден подписал меморандум национальной безопасности для усиления безопасности и устойчивости Соединенных Штатов в продовольствии и сельском хозяйстве" - сообщила она журналистам.По ее словам, документ направлен на обеспечение американских семей доступом к безопасному и доступному продовольствию, возможность производителей внутри страны поставлять свою продукцию на рынок, а также повышение готовности продовольственной и сельскохозяйственной отраслей США к угрозам для урожая, домашнего скота и повышения стоимости еды.
https://ria.ru/20221110/bayden-1830603022.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
Байден подписал меморандум об усилении продовольственной безопасности США
Байден подписал меморандум об усилении продовольственной и сельскохбезопасности США
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал меморандум об усилении продовольственной и сельскохозяйственной безопасности США, заявила высокопоставленная представительница президентской администрации.
"Сегодня президент Джо Байден подписал меморандум национальной безопасности для усиления безопасности и устойчивости Соединенных Штатов в продовольствии и сельском хозяйстве" - сообщила она журналистам.
По ее словам, документ направлен на обеспечение американских семей доступом к безопасному и доступному продовольствию, возможность производителей внутри страны поставлять свою продукцию на рынок, а также повышение готовности продовольственной и сельскохозяйственной отраслей США к угрозам для урожая, домашнего скота и повышения стоимости еды.