https://ria.ru/20221110/memorandum-1830638392.html

Байден подписал меморандум об усилении продовольственной безопасности США

Байден подписал меморандум об усилении продовольственной безопасности США - РИА Новости, 10.11.2022

Байден подписал меморандум об усилении продовольственной безопасности США

Президент США Джо Байден подписал меморандум об усилении продовольственной и сельскохозяйственной безопасности США, заявила высокопоставленная представительница РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T23:30

2022-11-10T23:30

2022-11-10T23:30

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал меморандум об усилении продовольственной и сельскохозяйственной безопасности США, заявила высокопоставленная представительница президентской администрации."Сегодня президент Джо Байден подписал меморандум национальной безопасности для усиления безопасности и устойчивости Соединенных Штатов в продовольствии и сельском хозяйстве" - сообщила она журналистам.По ее словам, документ направлен на обеспечение американских семей доступом к безопасному и доступному продовольствию, возможность производителей внутри страны поставлять свою продукцию на рынок, а также повышение готовности продовольственной и сельскохозяйственной отраслей США к угрозам для урожая, домашнего скота и повышения стоимости еды.

https://ria.ru/20221110/bayden-1830603022.html

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, сша