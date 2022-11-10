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Байден подписал меморандум об усилении продовольственной безопасности США - РИА Новости, 10.11.2022
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Байден подписал меморандум об усилении продовольственной безопасности США
Байден подписал меморандум об усилении продовольственной безопасности США - РИА Новости, 10.11.2022
Байден подписал меморандум об усилении продовольственной безопасности США
Президент США Джо Байден подписал меморандум об усилении продовольственной и сельскохозяйственной безопасности США, заявила высокопоставленная представительница РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:30
2022-11-10T23:30
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал меморандум об усилении продовольственной и сельскохозяйственной безопасности США, заявила высокопоставленная представительница президентской администрации."Сегодня президент Джо Байден подписал меморандум национальной безопасности для усиления безопасности и устойчивости Соединенных Штатов в продовольствии и сельском хозяйстве" - сообщила она журналистам.По ее словам, документ направлен на обеспечение американских семей доступом к безопасному и доступному продовольствию, возможность производителей внутри страны поставлять свою продукцию на рынок, а также повышение готовности продовольственной и сельскохозяйственной отраслей США к угрозам для урожая, домашнего скота и повышения стоимости еды.
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
23:30 10.11.2022
 
Байден подписал меморандум об усилении продовольственной безопасности США

Байден подписал меморандум об усилении продовольственной и сельскохбезопасности США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал меморандум об усилении продовольственной и сельскохозяйственной безопасности США, заявила высокопоставленная представительница президентской администрации.
"Сегодня президент Джо Байден подписал меморандум национальной безопасности для усиления безопасности и устойчивости Соединенных Штатов в продовольствии и сельском хозяйстве" - сообщила она журналистам.
По ее словам, документ направлен на обеспечение американских семей доступом к безопасному и доступному продовольствию, возможность производителей внутри страны поставлять свою продукцию на рынок, а также повышение готовности продовольственной и сельскохозяйственной отраслей США к угрозам для урожая, домашнего скота и повышения стоимости еды.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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В миреДжо БайденСША
 
 
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