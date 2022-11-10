https://ria.ru/20221110/melitopol-1830610537.html

Взрывы в Мелитополе связаны с тренировкой ВС России, заявили власти

Взрывы в Мелитополе связаны с тренировкой ВС России, заявили власти - РИА Новости, 10.11.2022

Взрывы в Мелитополе связаны с тренировкой ВС России, заявили власти

Причиной звуков взрывов в Мелитополе, которые слышали горожане, является плановая тренировка ВС РФ и Росгвардии, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T19:34

2022-11-10T19:34

2022-11-10T19:34

специальная военная операция на украине

владимир рогов

мелитополь

запорожская область

вооруженные силы рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Причиной звуков взрывов в Мелитополе, которые слышали горожане, является плановая тренировка ВС РФ и Росгвардии, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в четверг он информировал, что в городе были слышны несколько взрывов."Причиной взрывов, которые слышали и слышат жители Мелитополя и пригорода, является плановая тренировка подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии. Раздаются звуки выстрелов и взрывов. Пожалуйста, сохранять спокойствие!" - написал Рогов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир рогов, мелитополь, запорожская область, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)