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Взрывы в Мелитополе связаны с тренировкой ВС России, заявили власти - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/melitopol-1830610537.html
Взрывы в Мелитополе связаны с тренировкой ВС России, заявили власти
Взрывы в Мелитополе связаны с тренировкой ВС России, заявили власти - РИА Новости, 10.11.2022
Взрывы в Мелитополе связаны с тренировкой ВС России, заявили власти
Причиной звуков взрывов в Мелитополе, которые слышали горожане, является плановая тренировка ВС РФ и Росгвардии, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:34
2022-11-10T19:34
специальная военная операция на украине
владимир рогов
мелитополь
запорожская область
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Причиной звуков взрывов в Мелитополе, которые слышали горожане, является плановая тренировка ВС РФ и Росгвардии, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в четверг он информировал, что в городе были слышны несколько взрывов."Причиной взрывов, которые слышали и слышат жители Мелитополя и пригорода, является плановая тренировка подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии. Раздаются звуки выстрелов и взрывов. Пожалуйста, сохранять спокойствие!" - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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мелитополь
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владимир рогов, мелитополь, запорожская область, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Мелитополь, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
19:34 10.11.2022
 
Взрывы в Мелитополе связаны с тренировкой ВС России, заявили власти

Рогов: Взрывы в Мелитополе связаны с плановой тренировкой ВС России и Росгвардии

© РИА НовостиВоеннослужащие Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Причиной звуков взрывов в Мелитополе, которые слышали горожане, является плановая тренировка ВС РФ и Росгвардии, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее в четверг он информировал, что в городе были слышны несколько взрывов.
"Причиной взрывов, которые слышали и слышат жители Мелитополя и пригорода, является плановая тренировка подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии. Раздаются звуки выстрелов и взрывов. Пожалуйста, сохранять спокойствие!" - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговМелитопольЗапорожская областьВооруженные силы РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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