https://ria.ru/20221110/melitopol-1830610537.html
Взрывы в Мелитополе связаны с тренировкой ВС России, заявили власти
Взрывы в Мелитополе связаны с тренировкой ВС России, заявили власти - РИА Новости, 10.11.2022
Взрывы в Мелитополе связаны с тренировкой ВС России, заявили власти
Причиной звуков взрывов в Мелитополе, которые слышали горожане, является плановая тренировка ВС РФ и Росгвардии, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:34
2022-11-10T19:34
2022-11-10T19:34
специальная военная операция на украине
владимир рогов
мелитополь
запорожская область
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Причиной звуков взрывов в Мелитополе, которые слышали горожане, является плановая тренировка ВС РФ и Росгвардии, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в четверг он информировал, что в городе были слышны несколько взрывов."Причиной взрывов, которые слышали и слышат жители Мелитополя и пригорода, является плановая тренировка подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии. Раздаются звуки выстрелов и взрывов. Пожалуйста, сохранять спокойствие!" - написал Рогов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, мелитополь, запорожская область, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Мелитополь, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Взрывы в Мелитополе связаны с тренировкой ВС России, заявили власти
Рогов: Взрывы в Мелитополе связаны с плановой тренировкой ВС России и Росгвардии