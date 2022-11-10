https://ria.ru/20221110/melitopol-1830574635.html
В Мелитополе прогремели несколько взрывов
В Мелитополе прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 10.11.2022
В Мелитополе прогремели несколько взрывов
В Мелитополе было слышно несколько взрывов, подробности уточняются, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:21
2022-11-10T17:21
2022-11-10T17:21
специальная военная операция на украине
владимир рогов
мелитополь
запорожская область
происшествия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817053003_0:72:3156:1847_1920x0_80_0_0_7d63fd9407dc59e466577cb2dae18741.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Мелитополе было слышно несколько взрывов, подробности уточняются, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Мелитополе громко. В городе было слышно несколько взрывов. Природа взрывов уточняется. Подробности позже", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221110/berdyansk-1830458267.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817053003_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_bff92295607804a8ec15f7bb02c6934f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, мелитополь, запорожская область, происшествия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Мелитополе прогремели несколько взрывов
Рогов сообщил о нескольких взрывах неизвестной природы в Мелитополе