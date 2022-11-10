https://ria.ru/20221110/melitopol-1830574635.html

В Мелитополе прогремели несколько взрывов

В Мелитополе прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 10.11.2022

В Мелитополе прогремели несколько взрывов

В Мелитополе было слышно несколько взрывов, подробности уточняются, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:21

2022-11-10T17:21

2022-11-10T17:21

специальная военная операция на украине

владимир рогов

мелитополь

запорожская область

происшествия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Мелитополе было слышно несколько взрывов, подробности уточняются, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Мелитополе громко. В городе было слышно несколько взрывов. Природа взрывов уточняется. Подробности позже", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221110/berdyansk-1830458267.html

мелитополь

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир рогов, мелитополь, запорожская область, происшествия, ситуация в днр и лнр