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В Мелитополе прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/melitopol-1830574635.html
В Мелитополе прогремели несколько взрывов
В Мелитополе прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 10.11.2022
В Мелитополе прогремели несколько взрывов
В Мелитополе было слышно несколько взрывов, подробности уточняются, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:21
2022-11-10T17:21
специальная военная операция на украине
владимир рогов
мелитополь
запорожская область
происшествия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Мелитополе было слышно несколько взрывов, подробности уточняются, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Мелитополе громко. В городе было слышно несколько взрывов. Природа взрывов уточняется. Подробности позже", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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мелитополь
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владимир рогов, мелитополь, запорожская область, происшествия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:21 10.11.2022
 
В Мелитополе прогремели несколько взрывов

Рогов сообщил о нескольких взрывах неизвестной природы в Мелитополе

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАрка освободителей на площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости
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Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Мелитополе было слышно несколько взрывов, подробности уточняются, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Мелитополе громко. В городе было слышно несколько взрывов. Природа взрывов уточняется. Подробности позже", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговМелитопольЗапорожская областьПроисшествияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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