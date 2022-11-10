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Байден потребовал проверить Маска на сотрудничество с другими странами - РИА Новости, 10.11.2022
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Байден потребовал проверить Маска на сотрудничество с другими странами
Байден потребовал проверить Маска на сотрудничество с другими странами - РИА Новости, 10.11.2022
Байден потребовал проверить Маска на сотрудничество с другими странами
Президент США Джо Байден заявил, что связи предпринимателя Илона Маска с другими странами стоит проверить. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T01:11
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в мире
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что связи предпринимателя Илона Маска с другими странами стоит проверить.
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В мире
01:11 10.11.2022 (обновлено: 01:20 10.11.2022)
 
Байден потребовал проверить Маска на сотрудничество с другими странами

Президент США Байден потребовал проверить Маска на сотрудничество с другими странами

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что связи предпринимателя Илона Маска с другими странами стоит проверить.
"Я думаю, что сотрудничество Илона Маска или технические связи с другими странами заслуживают проверки на то, делает ли он что-то неподобающее или нет. Я предлагаю, что на это стоит посмотреть", - сказал он на пресс-конференции.
 
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