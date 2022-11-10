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Мирный житель погиб в Макеевке из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/makeevka-1830536251.html
Мирный житель погиб в Макеевке из-за обстрела со стороны украинских войск
Мирный житель погиб в Макеевке из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 10.11.2022
Мирный житель погиб в Макеевке из-за обстрела со стороны украинских войск
Мирный житель погиб в Макеевке из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:38
2022-11-10T15:38
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в Макеевке из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по Червоногвардейскому району Макеевки. В поселке Крупской погиб мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20221109/obstrely-1830145169.html
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макеевка, донецкая народная республика, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
15:38 10.11.2022
 
Мирный житель погиб в Макеевке из-за обстрела со стороны украинских войск

Штаб ДНР: мирный житель погиб в Макеевке из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в Макеевке из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики нанесли удар по Червоногвардейскому району Макеевки. В поселке Крупской погиб мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. 9 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествия
 
 
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