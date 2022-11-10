https://ria.ru/20221110/makeevka-1830536251.html

Мирный житель погиб в Макеевке из-за обстрела со стороны украинских войск

Мирный житель погиб в Макеевке из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 10.11.2022

Мирный житель погиб в Макеевке из-за обстрела со стороны украинских войск

Мирный житель погиб в Макеевке из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:38

2022-11-10T15:38

2022-11-10T15:38

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в Макеевке из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по Червоногвардейскому району Макеевки. В поселке Крупской погиб мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20221109/obstrely-1830145169.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

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макеевка, донецкая народная республика, донецк, происшествия