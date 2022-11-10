https://ria.ru/20221110/loreal-1830620090.html

L'Oreal опровергла данные о готовности возобновить поставки в Россию

L'Oreal опровергла данные о готовности возобновить поставки в Россию - РИА Новости, 10.11.2022

L'Oreal опровергла данные о готовности возобновить поставки в Россию

Французская компания L'Oreal, которой принадлежат косметические бренды Giorgio Armani Beauty, Lancome, Kerastase и Redken, опровергает готовность возобновить... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T20:44

2022-11-10T20:44

2022-11-10T23:22

l'oreal

россия

giorgio armani

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

евросоюз

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РИМ, 10 ноя - РИА Новости. Французская компания L'Oreal, которой принадлежат косметические бренды Giorgio Armani Beauty, Lancome, Kerastase и Redken, опровергает готовность возобновить поставки в Россию, говорится в поступившем в РИА Новости коммюнике."Относительно циркулирующей в российских СМИ ошибочной информации о том, что Giorgio Armani Beauty снова будет импортироваться в Россию, L'Oreal вновь заявляет, что ее позиция не изменилась. L'Oréal строго соблюдает санкции ЕС и США", - говорится в заявлении, которое передала пресс-служба модного дома Armani.Косметическая компания подчеркивает, что временно закрыла все собственные магазины, напрямую управляемые пункты продажи в универмагах и на сайтах под собственным брендом, а также приостановила все инвестиции в отраслевые и национальные СМИ. Кроме того, "L'Oreal прекратила продажу большинства своих собственных брендов, и продает только основные товары для ежедневного использования", отмечается в заявлении.В понедельник в пресс-службе Минпромторга РФ РИА Новости сообщили о запрете параллельного импорта парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, поскольку бренды готовы возобновить поставки в Россию.Бренды были внесены в список параллельного импорта в начале августа.Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

https://ria.ru/20221017/ukhod-1824752348.html

https://ria.ru/20221026/ford-1827007329.html

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l'oreal, россия, giorgio armani , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, евросоюз