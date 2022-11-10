https://ria.ru/20221110/livan-1830483380.html

Ливанский парламент в пятый раз не смог выбрать президента страны

Ливанский парламент в пятый раз не смог выбрать президента страны - РИА Новости, 10.11.2022

Ливанский парламент в пятый раз не смог выбрать президента страны

Ливанский парламент в пятый раз не смог выбрать президента страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:31

2022-11-10T13:31

2022-11-10T13:34

в мире

мишель аун

ливан

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БЕЙРУТ, 10 ноя - РИА Новости. Ливанский парламент в пятый раз не смог выбрать президента страны, передает корреспондент РИА Новости.Ливанские депутаты в четверг вновь собрались на заседание, единственной целью которого стало голосование по кандидатуре главы государства.Однако парламентарии Ливана в пятый раз не смогли выбрать президента.Следующее заседание, связанное с голосованием по кандидатуре президента, намечено на следующий четверг.В конце минувшего месяца президент Ливана за день до ухода в отставку подписал указ о принятии отставки правительства, не достигнув соглашения с премьером относительно кандидатур на министерские посты. Микати заявил, что указ президента страны Мишеля Ауна о принятии отставки правительства не имеет конституционной силы и правительство будет продолжать выполнять свои обязанности.Согласно конституции Ливана, полномочия президента в случае отсутствия преемника переходят кабинету министров.Ливан уже оказывался в аналогичной ситуации с отсутствием президента с мая 2014 по октябрь 2016 года, когда президента смогли выбрать лишь после более чем 45 заседаний парламента.Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.

https://ria.ru/20221001/livan-1820917879.html

https://ria.ru/20221028/soglashenie-1827672068.html

ливан

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мишель аун, ливан