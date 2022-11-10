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Ливанский парламент в пятый раз не смог выбрать президента страны - РИА Новости, 10.11.2022
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Ливанский парламент в пятый раз не смог выбрать президента страны
Ливанский парламент в пятый раз не смог выбрать президента страны - РИА Новости, 10.11.2022
Ливанский парламент в пятый раз не смог выбрать президента страны
Ливанский парламент в пятый раз не смог выбрать президента страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:31
2022-11-10T13:34
в мире
мишель аун
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БЕЙРУТ, 10 ноя - РИА Новости. Ливанский парламент в пятый раз не смог выбрать президента страны, передает корреспондент РИА Новости.Ливанские депутаты в четверг вновь собрались на заседание, единственной целью которого стало голосование по кандидатуре главы государства.Однако парламентарии Ливана в пятый раз не смогли выбрать президента.Следующее заседание, связанное с голосованием по кандидатуре президента, намечено на следующий четверг.В конце минувшего месяца президент Ливана за день до ухода в отставку подписал указ о принятии отставки правительства, не достигнув соглашения с премьером относительно кандидатур на министерские посты. Микати заявил, что указ президента страны Мишеля Ауна о принятии отставки правительства не имеет конституционной силы и правительство будет продолжать выполнять свои обязанности.Согласно конституции Ливана, полномочия президента в случае отсутствия преемника переходят кабинету министров.Ливан уже оказывался в аналогичной ситуации с отсутствием президента с мая 2014 по октябрь 2016 года, когда президента смогли выбрать лишь после более чем 45 заседаний парламента.Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
https://ria.ru/20221001/livan-1820917879.html
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в мире, мишель аун, ливан
В мире, Мишель Аун, Ливан
13:31 10.11.2022 (обновлено: 13:34 10.11.2022)
 
Ливанский парламент в пятый раз не смог выбрать президента страны

Депутаты Национальной Ассамблеи Ливана в пятый раз не смогли выбрать президента страны

© РИА Новости / Мохаммад АлаеддинЗдание ливанского парламента, Бейрут
Здание ливанского парламента, Бейрут - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
Здание ливанского парламента, Бейрут. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 10 ноя - РИА Новости. Ливанский парламент в пятый раз не смог выбрать президента страны, передает корреспондент РИА Новости.
Ливанские депутаты в четверг вновь собрались на заседание, единственной целью которого стало голосование по кандидатуре главы государства.
Вид на Бейрут - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 22:53
Источник: Ливан склонен принять предложение США по Израилю
Однако парламентарии Ливана в пятый раз не смогли выбрать президента.
Следующее заседание, связанное с голосованием по кандидатуре президента, намечено на следующий четверг.
В конце минувшего месяца президент Ливана за день до ухода в отставку подписал указ о принятии отставки правительства, не достигнув соглашения с премьером относительно кандидатур на министерские посты. Микати заявил, что указ президента страны Мишеля Ауна о принятии отставки правительства не имеет конституционной силы и правительство будет продолжать выполнять свои обязанности.
Согласно конституции Ливана, полномочия президента в случае отсутствия преемника переходят кабинету министров.
Ливан уже оказывался в аналогичной ситуации с отсутствием президента с мая 2014 по октябрь 2016 года, когда президента смогли выбрать лишь после более чем 45 заседаний парламента.
Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
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