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Глава Приамурья рассказал о результатах работы системы "Лесохранитель" - РИА Новости, 10.11.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221110/lesokhranitel-1830391937.html
Глава Приамурья рассказал о результатах работы системы "Лесохранитель"
Глава Приамурья рассказал о результатах работы системы "Лесохранитель" - РИА Новости, 10.11.2022
Глава Приамурья рассказал о результатах работы системы "Лесохранитель"
Система "Лесохранитель", которая позволяет выявлять природные пожары, с начала года в Приамурье зафиксировала почти 1 тысячу возгораний, сообщил глава региона... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T06:13
2022-11-10T11:51
происшествия
василий орлов (губернатор)
китай
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Система "Лесохранитель", которая позволяет выявлять природные пожары, с начала года в Приамурье зафиксировала почти 1 тысячу возгораний, сообщил глава региона Василий Орлов.Для раннего обнаружения природных пожаров в регионе используется космомониторинг и "Лесохранитель". По системе "Лесохранитель" в области работают камеры, передающие сигнал в онлайн-режиме. В случае пожара координаты места передаются в диспетчерские службы и проверяются наземными службами."В 2022 году мы ввели в работу 25 камер, теперь в системе "Лесохранитель" их 49. Под наблюдением - практически вся территория Амурской области. За восемь месяцев система зафиксировала почти 1000 возгораний", - приводит правительство региона слова Орлова.Он отметил, что поворотные видеокамеры системы устанавливаются на вышках сотовых операторов на высоте более 70 метров. Под наблюдение попадают окраины населенных пунктов и местность в радиусе 35 километров: участки лесного фонда, территории заповедников и заказников, земли сельскохозяйственного назначения.Более половины обнаруженных системой возгораний – лесные пожары и палы сухой травы. Также выявлены горение мусора и порубочных остатков, задымление на техногенных объектах, пожары на территории Китая."Лесохранитель" в отличие от систем космического мониторинга фиксирует не термические аномалии, а дым. Это позволяет быстрее обнаруживать пожары и оперативнее тушить их, отмечают власти.
https://ria.ru/20220510/primore-1787711705.html
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происшествия, василий орлов (губернатор), китай
Происшествия, Василий Орлов (губернатор), Китай, Амурская область
06:13 10.11.2022 (обновлено: 11:51 10.11.2022)
 
Глава Приамурья рассказал о результатах работы системы "Лесохранитель"

Глава Приамурья Орлов: система "Лесохранитель" выявила почти тысячу возгораний в регионе

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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Лесной пожар. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Система "Лесохранитель", которая позволяет выявлять природные пожары, с начала года в Приамурье зафиксировала почти 1 тысячу возгораний, сообщил глава региона Василий Орлов.
Для раннего обнаружения природных пожаров в регионе используется космомониторинг и "Лесохранитель". По системе "Лесохранитель" в области работают камеры, передающие сигнал в онлайн-режиме. В случае пожара координаты места передаются в диспетчерские службы и проверяются наземными службами.
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"В 2022 году мы ввели в работу 25 камер, теперь в системе "Лесохранитель" их 49. Под наблюдением - практически вся территория Амурской области. За восемь месяцев система зафиксировала почти 1000 возгораний", - приводит правительство региона слова Орлова.
Он отметил, что поворотные видеокамеры системы устанавливаются на вышках сотовых операторов на высоте более 70 метров. Под наблюдение попадают окраины населенных пунктов и местность в радиусе 35 километров: участки лесного фонда, территории заповедников и заказников, земли сельскохозяйственного назначения.
Более половины обнаруженных системой возгораний – лесные пожары и палы сухой травы. Также выявлены горение мусора и порубочных остатков, задымление на техногенных объектах, пожары на территории Китая.
"Лесохранитель" в отличие от систем космического мониторинга фиксирует не термические аномалии, а дым. Это позволяет быстрее обнаруживать пожары и оперативнее тушить их, отмечают власти.
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