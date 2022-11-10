https://ria.ru/20221110/lesokhranitel-1830391937.html

Глава Приамурья рассказал о результатах работы системы "Лесохранитель"

Глава Приамурья рассказал о результатах работы системы "Лесохранитель" - РИА Новости, 10.11.2022

Глава Приамурья рассказал о результатах работы системы "Лесохранитель"

Система "Лесохранитель", которая позволяет выявлять природные пожары, с начала года в Приамурье зафиксировала почти 1 тысячу возгораний, сообщил глава региона... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T06:13

2022-11-10T06:13

2022-11-10T11:51

происшествия

василий орлов (губернатор)

китай

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Система "Лесохранитель", которая позволяет выявлять природные пожары, с начала года в Приамурье зафиксировала почти 1 тысячу возгораний, сообщил глава региона Василий Орлов.Для раннего обнаружения природных пожаров в регионе используется космомониторинг и "Лесохранитель". По системе "Лесохранитель" в области работают камеры, передающие сигнал в онлайн-режиме. В случае пожара координаты места передаются в диспетчерские службы и проверяются наземными службами."В 2022 году мы ввели в работу 25 камер, теперь в системе "Лесохранитель" их 49. Под наблюдением - практически вся территория Амурской области. За восемь месяцев система зафиксировала почти 1000 возгораний", - приводит правительство региона слова Орлова.Он отметил, что поворотные видеокамеры системы устанавливаются на вышках сотовых операторов на высоте более 70 метров. Под наблюдение попадают окраины населенных пунктов и местность в радиусе 35 километров: участки лесного фонда, территории заповедников и заказников, земли сельскохозяйственного назначения.Более половины обнаруженных системой возгораний – лесные пожары и палы сухой травы. Также выявлены горение мусора и порубочных остатков, задымление на техногенных объектах, пожары на территории Китая."Лесохранитель" в отличие от систем космического мониторинга фиксирует не термические аномалии, а дым. Это позволяет быстрее обнаруживать пожары и оперативнее тушить их, отмечают власти.

https://ria.ru/20220510/primore-1787711705.html

https://ria.ru/20220424/pozhar-1785152746.html

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происшествия, василий орлов (губернатор), китай