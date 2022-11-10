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В Климовском районе Брянской области возобновили подачу электроэнергии - РИА Новости, 10.11.2022
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В Климовском районе Брянской области возобновили подачу электроэнергии
В Климовском районе Брянской области возобновили подачу электроэнергии - РИА Новости, 10.11.2022
В Климовском районе Брянской области возобновили подачу электроэнергии
Нарушенное из-за подрыва ЛЭП электроснабжение в Климовском районе Брянской области возобновлено по резервной схеме, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:18
2022-11-10T16:18
брянская область
климовский район
александр богомаз
происшествия
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БРЯНСК, 10 ноя - РИА Новости. Нарушенное из-за подрыва ЛЭП электроснабжение в Климовском районе Брянской области возобновлено по резервной схеме, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее глава региона информировал, что в Климовском районе в четверг отсутствует электроснабжение из-за подрыва опоры ЛЭП 110 кВт."В настоящее время в Климовском районе произведено переподключение основной линии электропередач на резервную. Подача электроснабжения возобновлена", - говорится в сообщении.
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брянская область, климовский район, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Происшествия
16:18 10.11.2022
 
В Климовском районе Брянской области возобновили подачу электроэнергии

Подачу электроэнергии в Климовском районе Брянской области возобновили после подрыва ЛЭП

© РИА Новости / Илья НаймушинЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Линии электропередач. Архивное фото
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БРЯНСК, 10 ноя - РИА Новости. Нарушенное из-за подрыва ЛЭП электроснабжение в Климовском районе Брянской области возобновлено по резервной схеме, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Ранее глава региона информировал, что в Климовском районе в четверг отсутствует электроснабжение из-за подрыва опоры ЛЭП 110 кВт.
"В настоящее время в Климовском районе произведено переподключение основной линии электропередач на резервную. Подача электроснабжения возобновлена", - говорится в сообщении.
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Брянская областьКлимовский районАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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