https://ria.ru/20221110/lep-1830551598.html

В Климовском районе Брянской области возобновили подачу электроэнергии

В Климовском районе Брянской области возобновили подачу электроэнергии - РИА Новости, 10.11.2022

В Климовском районе Брянской области возобновили подачу электроэнергии

Нарушенное из-за подрыва ЛЭП электроснабжение в Климовском районе Брянской области возобновлено по резервной схеме, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:18

2022-11-10T16:18

2022-11-10T16:18

брянская область

климовский район

александр богомаз

происшествия

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БРЯНСК, 10 ноя - РИА Новости. Нарушенное из-за подрыва ЛЭП электроснабжение в Климовском районе Брянской области возобновлено по резервной схеме, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее глава региона информировал, что в Климовском районе в четверг отсутствует электроснабжение из-за подрыва опоры ЛЭП 110 кВт."В настоящее время в Климовском районе произведено переподключение основной линии электропередач на резервную. Подача электроснабжения возобновлена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221107/kherson-1829656652.html

брянская область

климовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брянская область, климовский район, александр богомаз, происшествия