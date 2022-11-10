https://ria.ru/20221110/lep-1830551598.html
В Климовском районе Брянской области возобновили подачу электроэнергии
В Климовском районе Брянской области возобновили подачу электроэнергии - РИА Новости, 10.11.2022
В Климовском районе Брянской области возобновили подачу электроэнергии
Нарушенное из-за подрыва ЛЭП электроснабжение в Климовском районе Брянской области возобновлено по резервной схеме, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:18
2022-11-10T16:18
2022-11-10T16:18
брянская область
климовский район
александр богомаз
происшествия
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БРЯНСК, 10 ноя - РИА Новости. Нарушенное из-за подрыва ЛЭП электроснабжение в Климовском районе Брянской области возобновлено по резервной схеме, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее глава региона информировал, что в Климовском районе в четверг отсутствует электроснабжение из-за подрыва опоры ЛЭП 110 кВт."В настоящее время в Климовском районе произведено переподключение основной линии электропередач на резервную. Подача электроснабжения возобновлена", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221107/kherson-1829656652.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, климовский район, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Происшествия
В Климовском районе Брянской области возобновили подачу электроэнергии
Подачу электроэнергии в Климовском районе Брянской области возобновили после подрыва ЛЭП