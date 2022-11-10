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Суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак - РИА Новости, 10.11.2022
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Суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак
Суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак - РИА Новости, 10.11.2022
Суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак
Первый кассационный суд общей юрисдикции разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:56
2022-11-10T14:27
липецк
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка. Одна из них держала на участке двух собак — алабая и дворнягу. Соседка пожаловалась, что те круглосуточно лают, превышая "предельно допустимые санитарные уровни шума". Это подтверждалось показаниями свидетелей, видеозаписями, актом по результатам измерений звука. В итоге старшему сыну женщины пришлось переехать к бабушке, чтобы иметь возможность нормально спать и учиться, а у младшего появились повышенная тревожность, плаксивость и раздражительность. Сама женщина жаловалась на бессонницу, головные боли и повышенное давление.Она просила суд запретить соседке держать собак и взыскать компенсацию за моральный вред — 15 тысяч рублей. Суды отказали, так как законы не запрещают держать собак на земельном участке.Кассация согласилась с этим выводом, но указала, что компенсация истцам все же положена. Суд пояснил, что нарушение нематериальных прав на отдых и благоприятную среду тоже может быть основанием для удовлетворения иска о взыскании морального вреда.Дело направили на пересмотр для определения размера компенсации.
https://ria.ru/20221108/sobaki-1829868098.html
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липецк
Липецк
13:56 10.11.2022 (обновлено: 14:27 10.11.2022)
 
Суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак

Первый кассационный суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка. Одна из них держала на участке двух собак — алабая и дворнягу. Соседка пожаловалась, что те круглосуточно лают, превышая "предельно допустимые санитарные уровни шума". Это подтверждалось показаниями свидетелей, видеозаписями, актом по результатам измерений звука. В итоге старшему сыну женщины пришлось переехать к бабушке, чтобы иметь возможность нормально спать и учиться, а у младшего появились повышенная тревожность, плаксивость и раздражительность. Сама женщина жаловалась на бессонницу, головные боли и повышенное давление.
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Она просила суд запретить соседке держать собак и взыскать компенсацию за моральный вред — 15 тысяч рублей. Суды отказали, так как законы не запрещают держать собак на земельном участке.
Кассация согласилась с этим выводом, но указала, что компенсация истцам все же положена. Суд пояснил, что нарушение нематериальных прав на отдых и благоприятную среду тоже может быть основанием для удовлетворения иска о взыскании морального вреда.
Дело направили на пересмотр для определения размера компенсации.
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