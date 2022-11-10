https://ria.ru/20221110/krizis-1830462426.html
Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса
Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса - РИА Новости, 10.11.2022
Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пока не видит признаков завершения кризиса в экономике, но, по его словам, этот кризис делает жизнь более яркой и... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:38
2022-11-10T12:38
2022-11-10T12:38
россия
сбербанк россии
герман греф
экономика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пока не видит признаков завершения кризиса в экономике, но, по его словам, этот кризис делает жизнь более яркой и интересной, а в ближайшие годы она станет еще интереснее."Видим ли мы какие-то признаки конца кризиса? Я сказал, что не видно по одной простой причине: конец всегда приходит незаметно и, как правило, сзади. Поэтому мы его не видим", - сказал Греф, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.При этом, по его словам, "жизнь стала значительно более яркой, красочной интересной, и похоже, в ближайшие годы она будет еще более интересной".Глава Сбербанка уварен, что правительству сейчас было бы правильным сосредоточиться на поддержке детей, стариков и тех, кто не может сам себя обеспечить. "А для всех остальных, может быть, это и огромный подарок, может быть, мы до конца этого не осознаем – потому что есть мотивация жить, работать, творить и придумывать", – заявил он.Главной долгосрочной проблемой текущего кризиса, по словам Грефа, является уход из России крупных иностранных компаний, поскольку это приводит к снижению конкуренции. Однако он признал, что сейчас никто еще не осознал до конца все потери, которые понесла Россия и другие страны.
https://ria.ru/20220907/vliyanie-1815003932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сбербанк россии, герман греф, экономика
Россия, Сбербанк России, Герман Греф, Экономика
Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса
Глава "Сбербанка" Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пока не видит признаков завершения кризиса в экономике, но, по его словам, этот кризис делает жизнь более яркой и интересной, а в ближайшие годы она станет еще интереснее.
"Видим ли мы какие-то признаки конца кризиса? Я сказал, что не видно по одной простой причине: конец всегда приходит незаметно и, как правило, сзади. Поэтому мы его не видим", - сказал Греф, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
При этом, по его словам, "жизнь стала значительно более яркой, красочной интересной, и похоже, в ближайшие годы она будет еще более интересной".
Глава Сбербанка уварен, что правительству сейчас было бы правильным сосредоточиться на поддержке детей, стариков и тех, кто не может сам себя обеспечить. "А для всех остальных, может быть, это и огромный подарок, может быть, мы до конца этого не осознаем – потому что есть мотивация жить, работать, творить и придумывать", – заявил он.
Главной долгосрочной проблемой текущего кризиса, по словам Грефа, является уход из России
крупных иностранных компаний, поскольку это приводит к снижению конкуренции. Однако он признал, что сейчас никто еще не осознал до конца все потери, которые понесла Россия и другие страны.