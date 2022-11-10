https://ria.ru/20221110/krizis-1830462426.html

Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса

Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса - РИА Новости, 10.11.2022

Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пока не видит признаков завершения кризиса в экономике, но, по его словам, этот кризис делает жизнь более яркой и... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:38

2022-11-10T12:38

2022-11-10T12:38

россия

сбербанк россии

герман греф

экономика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пока не видит признаков завершения кризиса в экономике, но, по его словам, этот кризис делает жизнь более яркой и интересной, а в ближайшие годы она станет еще интереснее."Видим ли мы какие-то признаки конца кризиса? Я сказал, что не видно по одной простой причине: конец всегда приходит незаметно и, как правило, сзади. Поэтому мы его не видим", - сказал Греф, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.При этом, по его словам, "жизнь стала значительно более яркой, красочной интересной, и похоже, в ближайшие годы она будет еще более интересной".Глава Сбербанка уварен, что правительству сейчас было бы правильным сосредоточиться на поддержке детей, стариков и тех, кто не может сам себя обеспечить. "А для всех остальных, может быть, это и огромный подарок, может быть, мы до конца этого не осознаем – потому что есть мотивация жить, работать, творить и придумывать", – заявил он.Главной долгосрочной проблемой текущего кризиса, по словам Грефа, является уход из России крупных иностранных компаний, поскольку это приводит к снижению конкуренции. Однако он признал, что сейчас никто еще не осознал до конца все потери, которые понесла Россия и другие страны.

https://ria.ru/20220907/vliyanie-1815003932.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сбербанк россии, герман греф, экономика