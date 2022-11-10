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Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса - РИА Новости, 10.11.2022
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Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса
Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса - РИА Новости, 10.11.2022
Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пока не видит признаков завершения кризиса в экономике, но, по его словам, этот кризис делает жизнь более яркой и... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:38
2022-11-10T12:38
россия
сбербанк россии
герман греф
экономика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пока не видит признаков завершения кризиса в экономике, но, по его словам, этот кризис делает жизнь более яркой и интересной, а в ближайшие годы она станет еще интереснее."Видим ли мы какие-то признаки конца кризиса? Я сказал, что не видно по одной простой причине: конец всегда приходит незаметно и, как правило, сзади. Поэтому мы его не видим", - сказал Греф, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.При этом, по его словам, "жизнь стала значительно более яркой, красочной интересной, и похоже, в ближайшие годы она будет еще более интересной".Глава Сбербанка уварен, что правительству сейчас было бы правильным сосредоточиться на поддержке детей, стариков и тех, кто не может сам себя обеспечить. "А для всех остальных, может быть, это и огромный подарок, может быть, мы до конца этого не осознаем – потому что есть мотивация жить, работать, творить и придумывать", – заявил он.Главной долгосрочной проблемой текущего кризиса, по словам Грефа, является уход из России крупных иностранных компаний, поскольку это приводит к снижению конкуренции. Однако он признал, что сейчас никто еще не осознал до конца все потери, которые понесла Россия и другие страны.
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россия, сбербанк россии, герман греф, экономика
Россия, Сбербанк России, Герман Греф, Экономика
12:38 10.11.2022
 
Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса

Глава "Сбербанка" Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пока не видит признаков завершения кризиса в экономике, но, по его словам, этот кризис делает жизнь более яркой и интересной, а в ближайшие годы она станет еще интереснее.
"Видим ли мы какие-то признаки конца кризиса? Я сказал, что не видно по одной простой причине: конец всегда приходит незаметно и, как правило, сзади. Поэтому мы его не видим", - сказал Греф, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
При этом, по его словам, "жизнь стала значительно более яркой, красочной интересной, и похоже, в ближайшие годы она будет еще более интересной".
Глава Сбербанка уварен, что правительству сейчас было бы правильным сосредоточиться на поддержке детей, стариков и тех, кто не может сам себя обеспечить. "А для всех остальных, может быть, это и огромный подарок, может быть, мы до конца этого не осознаем – потому что есть мотивация жить, работать, творить и придумывать", – заявил он.
Главной долгосрочной проблемой текущего кризиса, по словам Грефа, является уход из России крупных иностранных компаний, поскольку это приводит к снижению конкуренции. Однако он признал, что сейчас никто еще не осознал до конца все потери, которые понесла Россия и другие страны.
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РоссияСбербанк РоссииГерман ГрефЭкономика
 
 
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