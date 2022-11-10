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Пьяный водитель протаранил остановку у Нижегородского кремля - РИА Новости, 10.11.2022
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Пьяный водитель протаранил остановку у Нижегородского кремля
Пьяный водитель протаранил остановку у Нижегородского кремля - РИА Новости, 10.11.2022
Пьяный водитель протаранил остановку у Нижегородского кремля
Пьяный водитель среди ночи устроил ДТП под стенами нижегородского кремля, в результате которого его перевернувшийся автомобиль врезался в остановку, сообщает... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:54
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происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Пьяный водитель среди ночи устроил ДТП под стенами нижегородского кремля, в результате которого его перевернувшийся автомобиль врезался в остановку, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, как такси на большой скорости въезжает на бордюр у стен кремля, переворачивается и на крыше въезжает в остановку, на которой на тот момент никого не было."По предварительной информации, около 03.00 10 ноября возле нижегородского кремля водитель 2000 года рождения (водительский стаж 4 года) в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, произвел опрокидывание и наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали 2 человека, которые были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Кроме этого, сотрудниками полиции установлено, что в автомобиле в момент ДТП находились 7 человек.Водитель транспортного средства привлечен к административной ответственности статье 2.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).
https://ria.ru/20221031/dtp-1828023279.html
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Момент наезда легковушки на остановку у стен нижегородского кремля
Пьяный водитель среди ночи устроил ДТП под стенами нижегородского кремля, в результате которого его перевернувшийся автомобиль врезался в остановку, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
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происшествия, россия, авто
Происшествия, Россия, Авто
16:54 10.11.2022 (обновлено: 17:41 10.11.2022)
 
Пьяный водитель протаранил остановку у Нижегородского кремля

Пьяный водитель ночью врезался в остановку около Нижегородского кремля

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Пьяный водитель среди ночи устроил ДТП под стенами нижегородского кремля, в результате которого его перевернувшийся автомобиль врезался в остановку, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, как такси на большой скорости въезжает на бордюр у стен кремля, переворачивается и на крыше въезжает в остановку, на которой на тот момент никого не было.
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"По предварительной информации, около 03.00 10 ноября возле нижегородского кремля водитель 2000 года рождения (водительский стаж 4 года) в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, произвел опрокидывание и наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали 2 человека, которые были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Кроме этого, сотрудниками полиции установлено, что в автомобиле в момент ДТП находились 7 человек.
Водитель транспортного средства привлечен к административной ответственности статье 2.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).
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