https://ria.ru/20221110/kreml-1830565457.html

Пьяный водитель протаранил остановку у Нижегородского кремля

Пьяный водитель протаранил остановку у Нижегородского кремля - РИА Новости, 10.11.2022

Пьяный водитель протаранил остановку у Нижегородского кремля

Пьяный водитель среди ночи устроил ДТП под стенами нижегородского кремля, в результате которого его перевернувшийся автомобиль врезался в остановку, сообщает... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:54

2022-11-10T16:54

2022-11-10T17:41

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Пьяный водитель среди ночи устроил ДТП под стенами нижегородского кремля, в результате которого его перевернувшийся автомобиль врезался в остановку, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, как такси на большой скорости въезжает на бордюр у стен кремля, переворачивается и на крыше въезжает в остановку, на которой на тот момент никого не было."По предварительной информации, около 03.00 10 ноября возле нижегородского кремля водитель 2000 года рождения (водительский стаж 4 года) в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, произвел опрокидывание и наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали 2 человека, которые были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Кроме этого, сотрудниками полиции установлено, что в автомобиле в момент ДТП находились 7 человек.Водитель транспортного средства привлечен к административной ответственности статье 2.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

https://ria.ru/20221031/dtp-1828023279.html

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Момент наезда легковушки на остановку у стен нижегородского кремля Пьяный водитель среди ночи устроил ДТП под стенами нижегородского кремля, в результате которого его перевернувшийся автомобиль врезался в остановку, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. 2022-11-10T16:54 true PT0M13S

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происшествия, россия, авто