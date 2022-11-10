https://ria.ru/20221110/kreditovanie-1830517554.html

ВТБ более чем в 1,5 раза нарастит кредитование жилищного строительства

ВТБ более чем в 1,5 раза нарастит кредитование жилищного строительства - РИА Новости, 10.11.2022

ВТБ более чем в 1,5 раза нарастит кредитование жилищного строительства

ВТБ в 2022 году более чем в 1,5 раза нарастит объем финансирования проектов жилой недвижимости, реализуемых клиентами среднего и малого бизнеса, по сравнению с... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:57

2022-11-10T14:57

2022-11-10T14:57

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. ВТБ в 2022 году более чем в 1,5 раза нарастит объем финансирования проектов жилой недвижимости, реализуемых клиентами среднего и малого бизнеса, по сравнению с показателем начала года, сообщает пресс-служба банка.В банке будет действовать 450 кредитных соглашений с застройщиками на 565 миллиардов рублей. В будущем году эксперты ВТБ ожидают роста до 20% по числу договоров и 30% − по объему финансирования. Площадь региональных проектов в портфеле банка составит до 10 миллионов квадратных метров.Такие прогнозы озвучил 10 ноября на конференции "Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности" в Казани руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.По его данным, с начала 2022 года банк заключил кредитные соглашения с застройщиками на финансирование жилищных проектов в сегменте среднего бизнеса на сумму 172 миллиарда рублей, что на 10% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Лидерами по количеству реализуемых при поддержке банка проектов за этот период среди регионов России стали Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Рязанская области, Чувашская и Удмуртская республики, Краснодарский край.По словам Еременко, девелоперский сектор адаптировался к новым экономическим условиям, что демонстрирует устойчивый рост спроса на банковское финансирование. Влияние внешних факторов во многом удалось скомпенсировать за счет государственных и собственных программ поддержки банка."Наша стратегическая задача − предоставлять строителям возможность сохранять темпы ввода жилья и завершать начатые объекты, реализовывать социальные и инфраструктурные проекты для жителей, обеспечивать население рабочими местами. ВТБ всегда активно поддерживал строительный сектор, в том числе работающие в нем предприятия среднего и малого бизнеса. Только в этом году мы профинансировали свыше 100 жилищных проектов общей площадью более 3 миллионов квадратных метров", − отметил Еременко.Кредитный портфель предприятий строительной отрасли в целом (жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов) в сегменте среднего и малого бизнеса в ВТБ превышает 478 миллиардов рублей. Рост с начала года составил 20%.Конференция ВТБ "Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности" состоялась 10 ноября. В мероприятии приняли участие представители банка и застройщиков из Казани, Самары, Ижевска, Чебоксар, Тюмени, Орла, Тамбова, Краснодара, Уфы и Барнаула.

https://realty.ria.ru/20221012/vtb-1823293381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, экономика, жилье, россия