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В "КП" рассматривают кандидатуру нового главного редактора - РИА Новости, 10.11.2022
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В "КП" рассматривают кандидатуру нового главного редактора
В "КП" рассматривают кандидатуру нового главного редактора - РИА Новости, 10.11.2022
В "КП" рассматривают кандидатуру нового главного редактора
Замгенерального директора медиагруппы "КП" Анжелика Сулхаева заявила, что не сомневается, что Олеся Носова станет на постоянной основе главным редактором... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:43
2022-11-10T16:43
общество
владимир сунгоркин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Замгенерального директора медиагруппы "КП" Анжелика Сулхаева заявила, что не сомневается, что Олеся Носова станет на постоянной основе главным редактором издания.Первый замглавного редактора "Комсомольской правды" Носова 16 сентября была назначена временно исполняющим обязанности главного редактора и генерального директора "Комсомольской правды" после смерти 14 сентября главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина."На текущий момент, как водится, она исполняющий обязанности, а дальше, мы все уверены, что станет на постоянной основе. Как бы нет поводов сомневаться", - сказала Сулхаева журналистам в кулуарах Шестого национального рекламного форума, отвечая на вопрос РИА Новости.По ее словам, точной даты принятия решения об этом пока нет.
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общество, владимир сунгоркин, комсомольская правда (газета), комсомольская правда (радио)
Общество, Владимир Сунгоркин, Комсомольская правда (газета), Комсомольская правда (радио)
16:43 10.11.2022
 
В "КП" рассматривают кандидатуру нового главного редактора

Замгендиректора "КП" Сулхаева заявила о новой кандидатуре на пост главреда медиагруппы

© РИА НовостиСайт "Комсомольской правды"
Сайт Комсомольской правды - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости
Сайт "Комсомольской правды". Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Замгенерального директора медиагруппы "КП" Анжелика Сулхаева заявила, что не сомневается, что Олеся Носова станет на постоянной основе главным редактором издания.
Первый замглавного редактора "Комсомольской правды" Носова 16 сентября была назначена временно исполняющим обязанности главного редактора и генерального директора "Комсомольской правды" после смерти 14 сентября главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина.
"На текущий момент, как водится, она исполняющий обязанности, а дальше, мы все уверены, что станет на постоянной основе. Как бы нет поводов сомневаться", - сказала Сулхаева журналистам в кулуарах Шестого национального рекламного форума, отвечая на вопрос РИА Новости.
По ее словам, точной даты принятия решения об этом пока нет.
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