https://ria.ru/20221110/kongo-1830556257.html

Глава МИД Конго высоко оценил сотрудничество с Россией

Глава МИД Конго высоко оценил сотрудничество с Россией - РИА Новости, 10.11.2022

Глава МИД Конго высоко оценил сотрудничество с Россией

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо в интервью РИА Новости назвал сотрудничество с РФ превосходным. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:31

2022-11-10T16:31

2022-11-10T16:31

в мире

россия

жан-клод гакоссо

сергей лавров

владимир путин

республика конго

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо в интервью РИА Новости назвал сотрудничество с РФ превосходным."Отношения между Конго и Россией превосходные", - отметил он.В качестве примера министр назвал совместную работу в военной области.Министр добавил, что лично знает российского коллегу Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина. Он вспомнил, что Лавров "два или три раза" принимал его в Москве.

https://ria.ru/20221110/rossiya-1830552157.html

россия

республика конго

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, жан-клод гакоссо, сергей лавров, владимир путин, республика конго