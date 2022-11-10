https://ria.ru/20221110/kongo-1830556257.html
Глава МИД Конго высоко оценил сотрудничество с Россией
Глава МИД Конго высоко оценил сотрудничество с Россией - РИА Новости, 10.11.2022
Глава МИД Конго высоко оценил сотрудничество с Россией
Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо в интервью РИА Новости назвал сотрудничество с РФ превосходным. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:31
2022-11-10T16:31
2022-11-10T16:31
в мире
россия
жан-клод гакоссо
сергей лавров
владимир путин
республика конго
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо в интервью РИА Новости назвал сотрудничество с РФ превосходным."Отношения между Конго и Россией превосходные", - отметил он.В качестве примера министр назвал совместную работу в военной области.Министр добавил, что лично знает российского коллегу Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина. Он вспомнил, что Лавров "два или три раза" принимал его в Москве.
https://ria.ru/20221110/rossiya-1830552157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, жан-клод гакоссо, сергей лавров, владимир путин, республика конго
В мире, Россия, Жан-Клод Гакоссо, Сергей Лавров, Владимир Путин, Республика Конго
Глава МИД Конго высоко оценил сотрудничество с Россией
Глава МИД Конго Гакоссо назвал отношения с Россией превосходными