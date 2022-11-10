https://ria.ru/20221110/kongo-1830547091.html
Глава МИД Конго назвал Россию второй родиной
Глава МИД Конго назвал Россию второй родиной - РИА Новости, 10.11.2022
Глава МИД Конго назвал Россию второй родиной
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил РИА Новости, что считает Россию второй родиной, но признался, что министр обороны страны... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:05
2022-11-10T16:05
2022-11-10T16:17
в мире
жан-клод гакоссо
россия
москва
республика конго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804840816_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_343f03f919173e3cff51b96d1852038e.jpg
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил РИА Новости, что считает Россию второй родиной, но признался, что министр обороны страны говорит по-русски лучше него."Действительно, Россия для меня - вторая родина", - отметил он.Министр, комментируя сотрудничество двух стран в военной области, указал на то, что значительная часть генералов Конго обучались в советских образовательных учреждениях."Наш министр обороны говорит по-русски гораздо лучше меня", - добавил он.Гакоссо напомнил, что получил образование в Советском Союзе.Министр добавил, что с удовольствием посетит Москву еще раз, но стороны пока не определились с конкретной датой визита.
https://ria.ru/20221110/kongo-1830523615.html
россия
москва
республика конго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804840816_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_ee272d6a091f46d32ca534f48c05578c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жан-клод гакоссо, россия, москва, республика конго
В мире, Жан-Клод Гакоссо, Россия, Москва, Республика Конго
16:05 10.11.2022 (обновлено: 16:17 10.11.2022)
Глава МИД Конго назвал Россию второй родиной
Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо назвал Россию своей второй родиной
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил РИА Новости, что считает Россию второй родиной, но признался, что министр обороны страны говорит по-русски лучше него.
"Действительно, Россия для меня - вторая родина", - отметил он.
Министр, комментируя сотрудничество двух стран в военной области, указал на то, что значительная часть генералов Конго обучались в советских образовательных учреждениях.
"Наш министр обороны говорит по-русски гораздо лучше меня", - добавил он.
Гакоссо напомнил, что получил образование в Советском Союзе.
Министр добавил, что с удовольствием посетит Москву
еще раз, но стороны пока не определились с конкретной датой визита.