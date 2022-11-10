https://ria.ru/20221110/kongo-1830547091.html

Глава МИД Конго назвал Россию второй родиной

Глава МИД Конго назвал Россию второй родиной - РИА Новости, 10.11.2022

Глава МИД Конго назвал Россию второй родиной

Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил РИА Новости, что считает Россию второй родиной, но признался, что министр обороны страны... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:05

2022-11-10T16:05

2022-11-10T16:17

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил РИА Новости, что считает Россию второй родиной, но признался, что министр обороны страны говорит по-русски лучше него."Действительно, Россия для меня - вторая родина", - отметил он.Министр, комментируя сотрудничество двух стран в военной области, указал на то, что значительная часть генералов Конго обучались в советских образовательных учреждениях."Наш министр обороны говорит по-русски гораздо лучше меня", - добавил он.Гакоссо напомнил, что получил образование в Советском Союзе.Министр добавил, что с удовольствием посетит Москву еще раз, но стороны пока не определились с конкретной датой визита.

https://ria.ru/20221110/kongo-1830523615.html

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в мире, жан-клод гакоссо, россия, москва, республика конго