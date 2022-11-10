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Глава МИД Конго назвал Россию второй родиной - РИА Новости, 10.11.2022
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Глава МИД Конго назвал Россию второй родиной
Глава МИД Конго назвал Россию второй родиной - РИА Новости, 10.11.2022
Глава МИД Конго назвал Россию второй родиной
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил РИА Новости, что считает Россию второй родиной, но признался, что министр обороны страны... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:05
2022-11-10T16:17
в мире
жан-клод гакоссо
россия
москва
республика конго
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил РИА Новости, что считает Россию второй родиной, но признался, что министр обороны страны говорит по-русски лучше него."Действительно, Россия для меня - вторая родина", - отметил он.Министр, комментируя сотрудничество двух стран в военной области, указал на то, что значительная часть генералов Конго обучались в советских образовательных учреждениях."Наш министр обороны говорит по-русски гораздо лучше меня", - добавил он.Гакоссо напомнил, что получил образование в Советском Союзе.Министр добавил, что с удовольствием посетит Москву еще раз, но стороны пока не определились с конкретной датой визита.
https://ria.ru/20221110/kongo-1830523615.html
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в мире, жан-клод гакоссо, россия, москва, республика конго
В мире, Жан-Клод Гакоссо, Россия, Москва, Республика Конго
16:05 10.11.2022 (обновлено: 16:17 10.11.2022)
 
Глава МИД Конго назвал Россию второй родиной

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо назвал Россию своей второй родиной

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо
Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости
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Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо. Архивное фото
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил РИА Новости, что считает Россию второй родиной, но признался, что министр обороны страны говорит по-русски лучше него.
"Действительно, Россия для меня - вторая родина", - отметил он.
Министр, комментируя сотрудничество двух стран в военной области, указал на то, что значительная часть генералов Конго обучались в советских образовательных учреждениях.
"Наш министр обороны говорит по-русски гораздо лучше меня", - добавил он.
Гакоссо напомнил, что получил образование в Советском Союзе.
Министр добавил, что с удовольствием посетит Москву еще раз, но стороны пока не определились с конкретной датой визита.
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
15:12
МИД Конго заявил о желании купить у России военную технику
 
В миреЖан-Клод ГакоссоРоссияМоскваРеспублика Конго
 
 
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