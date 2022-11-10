https://ria.ru/20221110/kongo-1830545036.html
МИД Конго заявил, что главная проблема Африки заключается в раздробленности
МИД Конго заявил, что главная проблема Африки заключается в раздробленности - РИА Новости, 10.11.2022
МИД Конго заявил, что главная проблема Африки заключается в раздробленности
Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо заявил в интервью РИА Новости, что главная проблема Африки заключается в раздробленности. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:59
2022-11-10T15:59
2022-11-10T15:59
в мире
жан-клод гакоссо
африка
россия
сша
республика конго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782669775_0:468:2048:1620_1920x0_80_0_0_19f5cd453c53c6351482778c80cd401a.jpg
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо заявил в интервью РИА Новости, что главная проблема Африки заключается в раздробленности."Единственная проблема в Африке состоит в том, что континент остается раздробленным... Африку разделили между колониальными державами, как пирог", - отметил он.Министр указал на то, что значительная часть могущественных стран являются федерациями, например, Россия и США. По его мнению, в Африке также необходимо создать федерацию.
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830523247.html
африка
россия
сша
республика конго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782669775_0:276:2048:1812_1920x0_80_0_0_5e79e1817335e6cffd7c959bd7067765.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жан-клод гакоссо, африка, россия, сша, республика конго
В мире, Жан-Клод Гакоссо, Африка, Россия, США, Республика Конго
МИД Конго заявил, что главная проблема Африки заключается в раздробленности
Глава МИД Конго Гакоссо: главная проблема Африки заключается в раздробленности