https://ria.ru/20221110/kongo-1830545036.html

МИД Конго заявил, что главная проблема Африки заключается в раздробленности

МИД Конго заявил, что главная проблема Африки заключается в раздробленности - РИА Новости, 10.11.2022

МИД Конго заявил, что главная проблема Африки заключается в раздробленности

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо заявил в интервью РИА Новости, что главная проблема Африки заключается в раздробленности. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:59

2022-11-10T15:59

2022-11-10T15:59

в мире

жан-клод гакоссо

африка

россия

сша

республика конго

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо заявил в интервью РИА Новости, что главная проблема Африки заключается в раздробленности."Единственная проблема в Африке состоит в том, что континент остается раздробленным... Африку разделили между колониальными державами, как пирог", - отметил он.Министр указал на то, что значительная часть могущественных стран являются федерациями, например, Россия и США. По его мнению, в Африке также необходимо создать федерацию.

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830523247.html

африка

россия

сша

республика конго

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в мире, жан-клод гакоссо, африка, россия, сша, республика конго