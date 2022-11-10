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Глава МИД Конго назвал лицемерием поставки зерна в Европу
Глава МИД Конго назвал лицемерием поставки зерна в Европу - РИА Новости, 10.11.2022
Глава МИД Конго назвал лицемерием поставки зерна в Европу
Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо в интервью РИА Новости назвал лицемерием поставки зерна в рамках "продуктовой сделки" в Европу, а не в Африку. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:13
2022-11-10T15:13
2022-11-10T15:13
россия
республика конго
жан-клод гакоссо
владимир путин
василий небензя
африка
европа
оон
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо в интервью РИА Новости назвал лицемерием поставки зерна в рамках "продуктовой сделки" в Европу, а не в Африку."Мы узнали, что... большая часть судов, которые перевозят украинскую пшеницу, направляются в порты Европы, а не в порты стран, где, как говорили, случится катастрофа... В нашем мире много лицемерия", - отметил он.Однако, по словам министра, дискурс о том, что африканцы умрут с голода, представляет собой пример пропаганды. Гакоссо приветствует "продуктовую сделку", он призвал не драматизировать проблемы Африки.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830523247.html
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россия, республика конго, жан-клод гакоссо, владимир путин, василий небензя, африка, европа, оон, в мире
Россия, Республика Конго, Жан-Клод Гакоссо, Владимир Путин, Василий Небензя, Африка, Европа, ООН, В мире
Глава МИД Конго назвал лицемерием поставки зерна в Европу
Глава МИД Конго Гакоссо назвал лицемерием поставки зерна в Европу, а не в Африку
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо в интервью РИА Новости назвал лицемерием поставки зерна в рамках "продуктовой сделки" в Европу, а не в Африку.
"Мы узнали, что... большая часть судов, которые перевозят украинскую пшеницу, направляются в порты Европы, а не в порты стран, где, как говорили, случится катастрофа... В нашем мире много лицемерия", - отметил он.
Однако, по словам министра, дискурс о том, что африканцы умрут с голода, представляет собой пример пропаганды. Гакоссо приветствует "продуктовую сделку", он призвал не драматизировать проблемы Африки.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.