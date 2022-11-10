https://ria.ru/20221110/kongo-1830523615.html

МИД Конго заявил о желании купить у России военную технику

МИД Конго заявил о желании купить у России военную технику - РИА Новости, 10.11.2022

МИД Конго заявил о желании купить у России военную технику

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо в интервью РИА Новости заявил, что страна заинтересована в приобретении военной техники у РФ. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:12

2022-11-10T15:12

2022-11-10T18:52

в мире

россия

жан-клод гакоссо

республика конго

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо в интервью РИА Новости заявил, что страна заинтересована в приобретении военной техники у РФ."Конечно!" - ответил он на вопрос, заинтересована ли страна в приобретении российской техники.Министр добавил, что сотрудничество с Москвой в военной области - давняя традиция.

https://ria.ru/20220908/indoneziya-1815316775.html

россия

республика конго

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, жан-клод гакоссо, республика конго