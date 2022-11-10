https://ria.ru/20221110/kongo-1830523615.html
МИД Конго заявил о желании купить у России военную технику
МИД Конго заявил о желании купить у России военную технику - РИА Новости, 10.11.2022
МИД Конго заявил о желании купить у России военную технику
Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо в интервью РИА Новости заявил, что страна заинтересована в приобретении военной техники у РФ. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:12
2022-11-10T15:12
2022-11-10T18:52
в мире
россия
жан-клод гакоссо
республика конго
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо в интервью РИА Новости заявил, что страна заинтересована в приобретении военной техники у РФ."Конечно!" - ответил он на вопрос, заинтересована ли страна в приобретении российской техники.Министр добавил, что сотрудничество с Москвой в военной области - давняя традиция.
https://ria.ru/20220908/indoneziya-1815316775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, жан-клод гакоссо, республика конго
В мире, Россия, Жан-Клод Гакоссо, Республика Конго
15:12 10.11.2022 (обновлено: 18:52 10.11.2022)
МИД Конго заявил о желании купить у России военную технику
Глава МИД Конго Гакоссо заявил о заинтересованности страны в российской военной технике