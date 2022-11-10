https://ria.ru/20221110/konflikt-1830633004.html
В США призвали страны добиться от России завершения конфликта на Украине
В США призвали страны добиться от России завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 10.11.2022
В США призвали страны добиться от России завершения конфликта на Украине
Все страны мира должны делать больше, чтобы Россия завершила военный конфликт на Украине, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T22:28
2022-11-10T22:28
2022-11-10T22:28
специальная военная операция на украине
в мире
джейк салливан
владимир путин
россия
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Все страны мира должны делать больше, чтобы Россия завершила военный конфликт на Украине, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Ранее он сообщил, что США не давят на Украину по вопросу переговоров с Россией, а также отметил, что пока не готов оценить вероятность подобных переговоров между Киевом и Москвой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221110/ssha-1830432187.html
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в мире, джейк салливан, владимир путин, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джейк Салливан, Владимир Путин, Россия, Украина, США
В США призвали страны добиться от России завершения конфликта на Украине
Советник Салливан: весь мир должен добиться от России завершения конфликта на Украине