https://ria.ru/20221110/konflikt-1830633004.html

В США призвали страны добиться от России завершения конфликта на Украине

В США призвали страны добиться от России завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 10.11.2022

В США призвали страны добиться от России завершения конфликта на Украине

Все страны мира должны делать больше, чтобы Россия завершила военный конфликт на Украине, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T22:28

2022-11-10T22:28

2022-11-10T22:28

специальная военная операция на украине

в мире

джейк салливан

владимир путин

россия

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Все страны мира должны делать больше, чтобы Россия завершила военный конфликт на Украине, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Ранее он сообщил, что США не давят на Украину по вопросу переговоров с Россией, а также отметил, что пока не готов оценить вероятность подобных переговоров между Киевом и Москвой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221110/ssha-1830432187.html

россия

украина

сша

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в мире, джейк салливан, владимир путин, россия, украина, сша