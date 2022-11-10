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Байден усомнился в готовности Украины к компромиссам с Россией - РИА Новости, 10.11.2022
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Байден усомнился в готовности Украины к компромиссам с Россией
Байден усомнился в готовности Украины к компромиссам с Россией - РИА Новости, 10.11.2022
Байден усомнился в готовности Украины к компромиссам с Россией
Президент США Джо Байден заявил, что пока не ясно, готова ли Украина вступать в компромисс с Россией в целях урегулирования продолжающегося кризиса. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T01:10
2022-11-10T01:10
в мире
джо байден
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что пока не ясно, готова ли Украина вступать в компромисс с Россией в целях урегулирования продолжающегося кризиса.Хозяин Белого дома также выступил с утверждением, что США "заранее были осведомлены" о планах России вывести войска из Херсона. При этом Байден выразил удивление в связи с тем, что Москва "дожидалась конца промежуточных выборов США", прежде чем объявить о своем решении."Прежде всего, я нахожу занимательным то, что они дождались конца выборов, прежде чем вынести такое решение, поскольку нам в течение некоторого времени было известно, что они собирались это сделать", - отметил президент США.
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в мире, джо байден, россия, украина, сша
В мире, Джо Байден, Россия, Украина, США
01:10 10.11.2022
 
Байден усомнился в готовности Украины к компромиссам с Россией

Байден заявил об отсутствии ясности в вопросе готовности Украины к компромиссам с Россией

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что пока не ясно, готова ли Украина вступать в компромисс с Россией в целях урегулирования продолжающегося кризиса.
"Пока не ясно, готова Украина к компромиссам с Россией, или нет", - сказал Байден в ходе специального обращения по итогам промежуточных выборов в Конгресс.
Хозяин Белого дома также выступил с утверждением, что США "заранее были осведомлены" о планах России вывести войска из Херсона. При этом Байден выразил удивление в связи с тем, что Москва "дожидалась конца промежуточных выборов США", прежде чем объявить о своем решении.
"Прежде всего, я нахожу занимательным то, что они дождались конца выборов, прежде чем вынести такое решение, поскольку нам в течение некоторого времени было известно, что они собирались это сделать", - отметил президент США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 23:25
Экс-разведчица назвала Байдену пять причин урегулировать кризис на Украине
 
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