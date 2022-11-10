https://ria.ru/20221110/kompromiss-1830382753.html

Байден усомнился в готовности Украины к компромиссам с Россией

Байден усомнился в готовности Украины к компромиссам с Россией - РИА Новости, 10.11.2022

Байден усомнился в готовности Украины к компромиссам с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что пока не ясно, готова ли Украина вступать в компромисс с Россией в целях урегулирования продолжающегося кризиса. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T01:10

2022-11-10T01:10

2022-11-10T01:10

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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что пока не ясно, готова ли Украина вступать в компромисс с Россией в целях урегулирования продолжающегося кризиса.Хозяин Белого дома также выступил с утверждением, что США "заранее были осведомлены" о планах России вывести войска из Херсона. При этом Байден выразил удивление в связи с тем, что Москва "дожидалась конца промежуточных выборов США", прежде чем объявить о своем решении."Прежде всего, я нахожу занимательным то, что они дождались конца выборов, прежде чем вынести такое решение, поскольку нам в течение некоторого времени было известно, что они собирались это сделать", - отметил президент США.

https://ria.ru/20221020/bayden-1825526603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, джо байден, россия, украина, сша