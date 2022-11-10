https://ria.ru/20221110/koloniya-1830622477.html

Издевавшийся над ребенком ставрополец получил четыре года колонии

Издевавшийся над ребенком ставрополец получил четыре года колонии - РИА Новости, 10.11.2022

Издевавшийся над ребенком ставрополец получил четыре года колонии

Суд на Ставрополье приговорил к четырем годам колонии мужчину, который заставил двухлетнюю падчерицу сесть на рассыпанную по полу смесь из соли и пшеничной... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T21:00

2022-11-10T21:00

2022-11-10T21:00

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ПЯТИГОРСК, 10 ноя - РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к четырем годам колонии мужчину, который заставил двухлетнюю падчерицу сесть на рассыпанную по полу смесь из соли и пшеничной крупы, разведенной в уксусе, а потом избил ее удлинителем, сообщает прокуратура Ставропольского края."Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ "истязание". Приговором суда виновному лицу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - сказано в сообщении.Суд установил, что отчим двухлетней девочки с мая по июнь 2022 года систематически бил ребенка по затылку. В начале июня 2022 года злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заставил ребёнка сесть коленями и ягодицами на рассыпанную на полу смесь из соли и пшеничной крупы, разведенной в уксусной кислоте с водой. После чего нанес не менее 40 ударов удлинителем по телу, голове, рукам и ногам, добавлено в релизе.

https://ria.ru/20221110/sud-1830568735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ставропольский край, ставрополь, россия, дети