Рейтинг@Mail.ru
Издевавшийся над ребенком ставрополец получил четыре года колонии - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/koloniya-1830622477.html
Издевавшийся над ребенком ставрополец получил четыре года колонии
Издевавшийся над ребенком ставрополец получил четыре года колонии - РИА Новости, 10.11.2022
Издевавшийся над ребенком ставрополец получил четыре года колонии
Суд на Ставрополье приговорил к четырем годам колонии мужчину, который заставил двухлетнюю падчерицу сесть на рассыпанную по полу смесь из соли и пшеничной... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T21:00
2022-11-10T21:00
происшествия
ставропольский край
ставрополь
россия
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147566/28/1475662887_0:91:3236:1911_1920x0_80_0_0_170afa2289b21e62df630b895eb54263.jpg
ПЯТИГОРСК, 10 ноя - РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к четырем годам колонии мужчину, который заставил двухлетнюю падчерицу сесть на рассыпанную по полу смесь из соли и пшеничной крупы, разведенной в уксусе, а потом избил ее удлинителем, сообщает прокуратура Ставропольского края."Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ "истязание". Приговором суда виновному лицу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - сказано в сообщении.Суд установил, что отчим двухлетней девочки с мая по июнь 2022 года систематически бил ребенка по затылку. В начале июня 2022 года злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заставил ребёнка сесть коленями и ягодицами на рассыпанную на полу смесь из соли и пшеничной крупы, разведенной в уксусной кислоте с водой. После чего нанес не менее 40 ударов удлинителем по телу, голове, рукам и ногам, добавлено в релизе.
https://ria.ru/20221110/sud-1830568735.html
ставропольский край
ставрополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147566/28/1475662887_285:0:2952:2000_1920x0_80_0_0_631b779e801862d015044f7a989c582c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край, ставрополь, россия, дети
Происшествия, Ставропольский край, Ставрополь, Россия, Дети
21:00 10.11.2022
 
Издевавшийся над ребенком ставрополец получил четыре года колонии

Суд на Ставрополье приговорил издевавшегося над падчерицей мужчину к четырем годам колонии

© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 10 ноя - РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к четырем годам колонии мужчину, который заставил двухлетнюю падчерицу сесть на рассыпанную по полу смесь из соли и пшеничной крупы, разведенной в уксусе, а потом избил ее удлинителем, сообщает прокуратура Ставропольского края.
"Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ "истязание". Приговором суда виновному лицу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - сказано в сообщении.
Суд установил, что отчим двухлетней девочки с мая по июнь 2022 года систематически бил ребенка по затылку. В начале июня 2022 года злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заставил ребёнка сесть коленями и ягодицами на рассыпанную на полу смесь из соли и пшеничной крупы, разведенной в уксусной кислоте с водой. После чего нанес не менее 40 ударов удлинителем по телу, голове, рукам и ногам, добавлено в релизе.
Пустая детская кроватка с игрушками - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 17:03
Жителя Йошкар-Олы осудили на 18 лет за убийство малолетней дочери
 
ПроисшествияСтавропольский крайСтавропольРоссияДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала