https://ria.ru/20221110/knigi-1830577852.html

Почти двадцать издательств разместят стенды на non/fiction бесплатно

Почти двадцать издательств разместят стенды на non/fiction бесплатно - РИА Новости, 10.11.2022

Почти двадцать издательств разместят стенды на non/fiction бесплатно

Почти 20 московских издательств разместят свои стенды на non/fiction№24 бесплатно, сообщает пресс-служба Агентства креативных индустрий (АКИ) при департаменте... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:45

2022-11-10T17:45

2022-11-10T17:45

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Почти 20 московских издательств разместят свои стенды на non/fiction№24 бесплатно, сообщает пресс-служба Агентства креативных индустрий (АКИ) при департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы."В столице сосредоточено 44 процента всех российских издательств, в октябре АКИ провело заявочную кампанию, по итогам которой 18 из них разместят свои стенды на ярмарке совершенно бесплатно. Для сравнения — в прошлом году бесплатных участников было одиннадцать, но, поскольку интерес к этому сегменту растет, в 2022 году организаторы решили расширить секцию", — уточняется в сообщении.Приоритет был отдан компаниям, которые используют креативный дизайн, мультимедийные технологии, высококачественную полиграфию и нестандартный подход к созданию продукции, открывают новые имена, продвигают комиксы и самиздат. Среди них "Альпина.Дети", "Абрикобукс", VoiceBook, Книжный дом Анастасии Орловой, "Пешком в историю", "Вакоша", "Арт Собрание", "Баобаб".Книжная ярмарка non/fiction№24 пройдет в Гостином дворе в Москве 1-5 декабря.

https://ria.ru/20221108/vodolazkin-1830012325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, литература, куда сходить , что почитать, москва