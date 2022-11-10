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Почти двадцать издательств разместят стенды на non/fiction бесплатно
Почти двадцать издательств разместят стенды на non/fiction бесплатно - РИА Новости, 10.11.2022
Почти двадцать издательств разместят стенды на non/fiction бесплатно
Почти 20 московских издательств разместят свои стенды на non/fiction№24 бесплатно, сообщает пресс-служба Агентства креативных индустрий (АКИ) при департаменте... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:45
2022-11-10T17:45
2022-11-10T17:45
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Почти 20 московских издательств разместят свои стенды на non/fiction№24 бесплатно, сообщает пресс-служба Агентства креативных индустрий (АКИ) при департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы."В столице сосредоточено 44 процента всех российских издательств, в октябре АКИ провело заявочную кампанию, по итогам которой 18 из них разместят свои стенды на ярмарке совершенно бесплатно. Для сравнения — в прошлом году бесплатных участников было одиннадцать, но, поскольку интерес к этому сегменту растет, в 2022 году организаторы решили расширить секцию", — уточняется в сообщении.Приоритет был отдан компаниям, которые используют креативный дизайн, мультимедийные технологии, высококачественную полиграфию и нестандартный подход к созданию продукции, открывают новые имена, продвигают комиксы и самиздат. Среди них "Альпина.Дети", "Абрикобукс", VoiceBook, Книжный дом Анастасии Орловой, "Пешком в историю", "Вакоша", "Арт Собрание", "Баобаб".Книжная ярмарка non/fiction№24 пройдет в Гостином дворе в Москве 1-5 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, книги, литература, куда сходить , что почитать, москва
Культура, Новости культуры, Книги, Литература, куда сходить , что почитать, Москва
Почти двадцать издательств разместят стенды на non/fiction бесплатно
Восемнадцать московских издательств разместят свои стенды на non/fiction№24 бесплатно
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Почти 20 московских издательств разместят свои стенды на non/fiction№24 бесплатно, сообщает пресс-служба Агентства креативных индустрий (АКИ) при департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.
"В столице сосредоточено 44 процента всех российских издательств, в октябре АКИ провело заявочную кампанию, по итогам которой 18 из них разместят свои стенды на ярмарке совершенно бесплатно. Для сравнения — в прошлом году бесплатных участников было одиннадцать, но, поскольку интерес к этому сегменту растет, в 2022 году организаторы решили расширить секцию", — уточняется в сообщении.
Приоритет был отдан компаниям, которые используют креативный дизайн, мультимедийные технологии, высококачественную полиграфию и нестандартный подход к созданию продукции, открывают новые имена, продвигают комиксы и самиздат. Среди них "Альпина.Дети", "Абрикобукс", VoiceBook, Книжный дом Анастасии Орловой, "Пешком в историю", "Вакоша", "Арт Собрание", "Баобаб".
Книжная ярмарка non/fiction№24 пройдет в Гостином дворе в Москве 1-5 декабря.