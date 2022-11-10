https://ria.ru/20221110/kitay-1830531994.html

Китайский эксперт назвал национализацию Украиной "Мотор Сич" незаконной

Китайский эксперт назвал национализацию Украиной "Мотор Сич" незаконной - РИА Новости, 10.11.2022

Китайский эксперт назвал национализацию Украиной "Мотор Сич" незаконной

Национализация украинским правительством "Мотор Сич" и активов китайской компании Beijing Skyrizon незаконна, Киев нанес серьезный ущерб законным интересам... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:29

2022-11-10T15:29

2022-11-10T15:30

экономика

украина

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китай

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ПЕКИН, 10 ноя - РИА Новости. Национализация украинским правительством "Мотор Сич" и активов китайской компании Beijing Skyrizon незаконна, Киев нанес серьезный ущерб законным интересам китайских инвесторов и должен нести юридическую ответственность, заявил РИА Новости юрист пекинского офиса юридической компании "Дэхэн" Лу Чэнцзюнь.В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. В числе акционеров компании "Мотор Сич" - китайская Beijing Skyrizon, ей принадлежит 56% акций. В среду представитель китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" Ван Цзин заявил, что китайские акционеры выступают против насильственной национализации активов компании и никогда не откажутся от борьбы за защиту своих прав законным путем."Что касается национализации "Мотор Сич" и активов китайской компании Beijing Skyrizon из соображений национальной безопасности, то она незаконна, она нарушает четвертую статью китайско-украинского инвестиционного соглашения, которая предусматривает, что одна сторона не должна принимать такие меры, как экспроприация и национализация по отношению к инвесторам другой стороны договора", - сказал Лу Чэнцзюнь.По его словам, в китайско-украинском инвестиционном соглашении указывается, что национализация может осуществляться с целью удовлетворения публичных интересов, но тогда она должна осуществляться в интересах общества этой страны и в соответствии со всеми процедурами, предусмотренными законом, и на дискриминационной основе осуществлять компенсации."Очевидно, что украинское правительство размыло граница понятия "общественные интересы" в вопросе национализации "Мотор Сич". Обычные коммерческие операции они рассматривают как что-то, что затрагивает интересы национальной безопасности, обобщая саму концепцию национальной безопасности, нарушая правила ведения бизнеса и другие обязательства в рамках двустороннего соглашения о защите инвестиций", - сказал Лу Чэнцзюнь.Украинское правительство, считает эксперт, должно предоставить китайским инвесторам надлежащую компенсацию."Украинское правительство проигнорировало свои правовые обязанности и нанесло серьезный ущерб законным интересам китайских инвесторов, оно должно понести соответствующую юридическую ответственность", - подчеркнул Лу Чэнцзюнь.В ноябре 2021 года компания Beijing Skyrizon сообщила, что будет добиваться через суд в Гааге выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. В заявлении компании отмечалось, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае".

https://ria.ru/20221109/natsionalizatsiya-1830161972.html

https://ria.ru/20221109/ukraina-1830145307.html

https://ria.ru/20221028/obman-1827394827.html

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экономика, украина, киев, гаага, мотор сич, китай