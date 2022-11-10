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США предъявили россиянину Васильеву обвинения в киберпреступлениях - РИА Новости, 10.11.2022
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США предъявили россиянину Васильеву обвинения в киберпреступлениях
США предъявили россиянину Васильеву обвинения в киберпреступлениях - РИА Новости, 10.11.2022
США предъявили россиянину Васильеву обвинения в киберпреступлениях
Власти США заочно предъявили обвинения гражданину Канады и России Михаилу Васильеву в совершении киберпреступлений, он ожидает экстрадиции в Штаты, говорится в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:14
2022-11-10T23:15
в мире
михаил васильев
сша
канада
россия
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Власти США заочно предъявили обвинения гражданину Канады и России Михаилу Васильеву в совершении киберпреступлений, он ожидает экстрадиции в Штаты, говорится в распространенном в четверг заявлении американского минюста.Согласно заявлению, 33-летнего Васильева обвиняют в преступном сговоре в целях причинения ущерба защищенным компьютерным системам и в передаче требований вымогателей. В случае признания виновным россиянину грозит до пяти лет тюрьмы.В минюсте проинформировали, что Васильев и его сообщники использовали вирус-вымогатель LockBit для своих незаконных действий, включая атаки на критически важные объекты инфраструктуры и промышленные предприятия по всему миру."Обвиняемый был арестован 9 ноября 2022 года. В настоящий момент он ожидает процедуры экстрадиции, чтобы быть доставленным в округ Нью-Джерси", - следует из документа американского ведомства.
https://ria.ru/20221109/norvegiya-1830270115.html
https://ria.ru/20221101/obvinenie-1828293716.html
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в мире, михаил васильев, сша, канада, россия
В мире, Михаил Васильев, США, Канада, Россия
23:14 10.11.2022 (обновлено: 23:15 10.11.2022)
 
США предъявили россиянину Васильеву обвинения в киберпреступлениях

Минюст США предъявил россиянину Васильеву обвинения в киберпреступлениях

CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Власти США заочно предъявили обвинения гражданину Канады и России Михаилу Васильеву в совершении киберпреступлений, он ожидает экстрадиции в Штаты, говорится в распространенном в четверг заявлении американского минюста.
Согласно заявлению, 33-летнего Васильева обвиняют в преступном сговоре в целях причинения ущерба защищенным компьютерным системам и в передаче требований вымогателей. В случае признания виновным россиянину грозит до пяти лет тюрьмы.
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В минюсте проинформировали, что Васильев и его сообщники использовали вирус-вымогатель LockBit для своих незаконных действий, включая атаки на критически важные объекты инфраструктуры и промышленные предприятия по всему миру.
"Обвиняемый был арестован 9 ноября 2022 года. В настоящий момент он ожидает процедуры экстрадиции, чтобы быть доставленным в округ Нью-Джерси", - следует из документа американского ведомства.
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В миреМихаил ВасильевСШАКанадаРоссия
 
 
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