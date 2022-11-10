https://ria.ru/20221110/kiberprestuplenie-1830637148.html

США предъявили россиянину Васильеву обвинения в киберпреступлениях

США предъявили россиянину Васильеву обвинения в киберпреступлениях - РИА Новости, 10.11.2022

США предъявили россиянину Васильеву обвинения в киберпреступлениях

Власти США заочно предъявили обвинения гражданину Канады и России Михаилу Васильеву в совершении киберпреступлений, он ожидает экстрадиции в Штаты, говорится в... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T23:14

2022-11-10T23:14

2022-11-10T23:15

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Власти США заочно предъявили обвинения гражданину Канады и России Михаилу Васильеву в совершении киберпреступлений, он ожидает экстрадиции в Штаты, говорится в распространенном в четверг заявлении американского минюста.Согласно заявлению, 33-летнего Васильева обвиняют в преступном сговоре в целях причинения ущерба защищенным компьютерным системам и в передаче требований вымогателей. В случае признания виновным россиянину грозит до пяти лет тюрьмы.В минюсте проинформировали, что Васильев и его сообщники использовали вирус-вымогатель LockBit для своих незаконных действий, включая атаки на критически важные объекты инфраструктуры и промышленные предприятия по всему миру."Обвиняемый был арестован 9 ноября 2022 года. В настоящий момент он ожидает процедуры экстрадиции, чтобы быть доставленным в округ Нью-Джерси", - следует из документа американского ведомства.

https://ria.ru/20221109/norvegiya-1830270115.html

https://ria.ru/20221101/obvinenie-1828293716.html

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в мире, михаил васильев, сша, канада, россия