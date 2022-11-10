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Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген
Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген - РИА Новости, 10.11.2022
Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген
Европарламент проголосовал в четверг за вступление Хорватии в Шенгенское пространство, говорится в сообщении ЕП. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:27
2022-11-10T16:27
2022-11-10T16:27
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Европарламент проголосовал в четверг за вступление Хорватии в Шенгенское пространство, говорится в сообщении ЕП."Депутаты одобрили прекращение внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией", - говорится в документе. Соответствующее решение поддержали 534 депутата, 53 проголосовали против, 25 воздержались.Ранее Совет Евросоюза подтвердил, что Хорватия выполнила все необходимые для присоединения к Шенгенскому пространству требования.Окончательно решение по интеграции Хорватии в Шенгенское пространство должен принять единогласно Совет Евросоюза.Ранее депутаты Европарламента призвали Совет ЕС как можно быстрее одобрить решение по интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенское пространство, которые, по мнению парламентариев, также соответствуют требуемым критериям.В Европарламенте полагают, что сохранение пограничного контроля является дискриминацией по отношению к гражданам этих стран Евросоюза, затрудняет передвижение работающих в других странах ЕС, а также обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.
https://ria.ru/20221031/putin-1828094230.html
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в мире, хорватия, европарламент, совет евросоюза, совет ес
В мире, Хорватия, Европарламент, Совет Евросоюза, Совет ЕС
Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген
Европарламент проголосовал в четверг за вступление Хорватии в Шенгенское пространство