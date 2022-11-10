https://ria.ru/20221110/kherson-1830405221.html
В Херсонской области запретили розничную продажу алкоголя
В Херсонской области запретили розничную продажу алкоголя - РИА Новости, 10.11.2022
В Херсонской области запретили розничную продажу алкоголя
В Херсонской области запретили продажу алкоголя – как в магазинах, так и в расположенных в многоквартирных домах заведениях общепита, указ подписал врио... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:13
2022-11-10T09:13
2022-11-10T09:14
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Херсонской области запретили продажу алкоголя – как в магазинах, так и в расположенных в многоквартирных домах заведениях общепита, указ подписал врио губернатора региона Владимир Сальдо.Подлинность соответствующего документа, размещенного в Telegram-канале Генического района Херсонской области, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Сальдо."Запретить розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции на территории Херсонской области", - говорится в указе.Также, согласно документу, продажа алкоголя запрещена в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.За нарушение предусмотрен штраф: для физлиц - до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей. Контролировать исполнение указа будет полиция.Документ датирован 9 ноября.
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владимир сальдо, херсонская область , telegram (приложение), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Telegram (приложение), Безопасность
09:13 10.11.2022 (обновлено: 09:14 10.11.2022)
В Херсонской области запретили розничную продажу алкоголя
Врио губернатора Херсонской области Сальдо заявил о запрете продажи алкоголя в регионе
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости.
В Херсонской области запретили продажу алкоголя – как в магазинах, так и в расположенных в многоквартирных домах заведениях общепита, указ
подписал врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Подлинность соответствующего документа, размещенного в Telegram-канале Генического района Херсонской области, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Сальдо.
"Запретить розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции на территории Херсонской области", - говорится в указе.
Также, согласно документу, продажа алкоголя запрещена в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
За нарушение предусмотрен штраф: для физлиц - до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей. Контролировать исполнение указа будет полиция.
Документ датирован 9 ноября.