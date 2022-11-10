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Кемеровские депутаты выбрали нового мэра города - РИА Новости, 10.11.2022
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Кемеровские депутаты выбрали нового мэра города
Кемеровские депутаты выбрали нового мэра города - РИА Новости, 10.11.2022
Кемеровские депутаты выбрали нового мэра города
Новым мэром города Кемерово стал временно исполняющий обязанности главы города Дмитрий Анисимов, следует из результатов голосования депутатов городского совета... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T08:17
2022-11-10T10:29
политика
кемерово
дмитрий анисимов
илья середюк
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 10 ноя – РИА Новости. Новым мэром города Кемерово стал временно исполняющий обязанности главы города Дмитрий Анисимов, следует из результатов голосования депутатов городского совета народных депутатов.Сообщалось, что 19 сентября губернатор Сергей Цивилев в своем Telegram-канале сообщил, что глава Кемерово Илья Середюк возглавит правительство региона вместо ушедшего 5 августа в отставку Вячеслава Телегина, и поручил в кратчайшие сроки начать процедуру досрочного прекращения полномочий главы Кемерово. Двадцатого сентября депутаты кемеровского горсовета приняли отставку Середюка и назначили первого заместителя главы города Дмитрия Анисимова временно исполняющим обязанности главы вместо ушедшего в отставку Ильи Середюка.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе администрации города, на должность главы города Кемерово претендовали восемь кандидатов, среди которых и врио главы Дмитрий Анисимов."В зале 35 депутатов, "за" – 35 депутатов", – сказала председатель счетной комиссии, оглашая результаты голосования за кандидатуру Дмитрия Анисимова.Дмитрий Анисимов родился в 1983 году в Кемерово. В 2005 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет, получив квалификацию инженер по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Трудовую деятельность начал менеджером в ООО "Амтел Шина – Кузбасс". В 2005 году стал директором ООО "Кузнецкий уголь". В 2008 году – начальник управления капитального строительства КОАО "ОРТОН". В 2011 году возглавил муниципальное предприятие города Кемерово "Городское управление капитального строительства". С апреля 2016 года - заместитель главы города, начальник управления городского развития. С мая 2018 года - первый заместитель главы города.
https://ria.ru/20221109/krasnodar-1830169352.html
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политика, кемерово, дмитрий анисимов, илья середюк, сергей цивилев
Политика, Кемерово, Дмитрий Анисимов, Илья Середюк, Сергей Цивилев
08:17 10.11.2022 (обновлено: 10:29 10.11.2022)
 
Кемеровские депутаты выбрали нового мэра города

Новым главой Кемерово стал врио мэра Дмитрий Анисимов

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкИзбранный мэр Кемерова Дмитрий Анисимов
Избранный мэр Кемерова Дмитрий Анисимов - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Избранный мэр Кемерова Дмитрий Анисимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 10 ноя – РИА Новости. Новым мэром города Кемерово стал временно исполняющий обязанности главы города Дмитрий Анисимов, следует из результатов голосования депутатов городского совета народных депутатов.
Сообщалось, что 19 сентября губернатор Сергей Цивилев в своем Telegram-канале сообщил, что глава Кемерово Илья Середюк возглавит правительство региона вместо ушедшего 5 августа в отставку Вячеслава Телегина, и поручил в кратчайшие сроки начать процедуру досрочного прекращения полномочий главы Кемерово. Двадцатого сентября депутаты кемеровского горсовета приняли отставку Середюка и назначили первого заместителя главы города Дмитрия Анисимова временно исполняющим обязанности главы вместо ушедшего в отставку Ильи Середюка.
Евгений Наумов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Как сообщали РИА Новости в пресс-службе администрации города, на должность главы города Кемерово претендовали восемь кандидатов, среди которых и врио главы Дмитрий Анисимов.
"В зале 35 депутатов, "за" – 35 депутатов", – сказала председатель счетной комиссии, оглашая результаты голосования за кандидатуру Дмитрия Анисимова.
"По результатам открытого рейтингового голосования большинство голосов получил Анисимов Дмитрий Викторович", – сказал спикер городского совета народных депутатов Юрий Андреев.
Дмитрий Анисимов родился в 1983 году в Кемерово. В 2005 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет, получив квалификацию инженер по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Трудовую деятельность начал менеджером в ООО "Амтел Шина – Кузбасс". В 2005 году стал директором ООО "Кузнецкий уголь". В 2008 году – начальник управления капитального строительства КОАО "ОРТОН". В 2011 году возглавил муниципальное предприятие города Кемерово "Городское управление капитального строительства". С апреля 2016 года - заместитель главы города, начальник управления городского развития. С мая 2018 года - первый заместитель главы города.
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ПолитикаКемеровоДмитрий АнисимовИлья СередюкСергей Цивилев
 
 
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