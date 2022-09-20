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Депутаты горсовета Кемерово приняли отставку мэра - РИА Новости, 20.09.2022
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Депутаты горсовета Кемерово приняли отставку мэра
Депутаты горсовета Кемерово приняли отставку мэра - РИА Новости, 20.09.2022
Депутаты горсовета Кемерово приняли отставку мэра
Депутаты кемеровского горсовета приняли досрочную отставку главы города Ильи Середюка в связи с назначением его на должность председателя правительства... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T07:23
2022-09-20T07:23
политика
кемерово
илья середюк
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 20 сен - РИА Новости. Депутаты кемеровского горсовета приняли досрочную отставку главы города Ильи Середюка в связи с назначением его на должность председателя правительства Кузбасса, сообщила на заседании представитель счетной комиссии.В понедельник губернатор Сергей Цивилев в своем Telegram-канале сообщил, что глава Кемерово Середюк возглавит правительство региона вместо ушедшего 5 августа в отставку Вячеслава Телегина, и поручил в кратчайшие сроки начать процедуру досрочного прекращения его полномочий в должности главы Кемерово.Илья Середюк родился в Кемерово в 1975 году. В 1997 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности экономика и управление на предприятии. Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области консультантом управления промышленности, транспорта и связи, затем - советником первого заместителя губернатора. С 1999 по 2003 занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области. С 2003 года назначен начальником управления промышленности и потребительского рынка администрации города Кемерово, а в 2006 году стал заместителем главы города Кемерово.С марта 2011 года был главой Кемеровского района. В 2015 году стал заместителем губернатора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии. В апреле 2016 года решением городского Совета народных депутатов был назначен исполняющим обязанности главы города Кемерово. С сентября 2016 избран главой города Кемерово.
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политика, кемерово, илья середюк, кемеровская область
Политика, Кемерово, Илья Середюк, Кемеровская область
07:23 20.09.2022
 
Депутаты горсовета Кемерово приняли отставку мэра

Депутаты горсовета Кемерово приняли отставку мэра в связи с его переходом на другую работу

© Фото : Администрация города КемеровоИлья Середюк
Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Администрация города Кемерово
Илья Середюк. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 20 сен - РИА Новости. Депутаты кемеровского горсовета приняли досрочную отставку главы города Ильи Середюка в связи с назначением его на должность председателя правительства Кузбасса, сообщила на заседании представитель счетной комиссии.
В понедельник губернатор Сергей Цивилев в своем Telegram-канале сообщил, что глава Кемерово Середюк возглавит правительство региона вместо ушедшего 5 августа в отставку Вячеслава Телегина, и поручил в кратчайшие сроки начать процедуру досрочного прекращения его полномочий в должности главы Кемерово.
"За проголосовали 34 депутата (из 34 присутствующих - ред.), - сказала представитель счетной комиссии.
Илья Середюк родился в Кемерово в 1975 году. В 1997 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности экономика и управление на предприятии. Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области консультантом управления промышленности, транспорта и связи, затем - советником первого заместителя губернатора. С 1999 по 2003 занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области. С 2003 года назначен начальником управления промышленности и потребительского рынка администрации города Кемерово, а в 2006 году стал заместителем главы города Кемерово.
С марта 2011 года был главой Кемеровского района. В 2015 году стал заместителем губернатора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии. В апреле 2016 года решением городского Совета народных депутатов был назначен исполняющим обязанности главы города Кемерово. С сентября 2016 избран главой города Кемерово.
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