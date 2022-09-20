https://ria.ru/20220920/kemerovo-1818023426.html

Депутаты горсовета Кемерово приняли отставку мэра

Депутаты горсовета Кемерово приняли отставку мэра - РИА Новости, 20.09.2022

Депутаты горсовета Кемерово приняли отставку мэра

Депутаты кемеровского горсовета приняли досрочную отставку главы города Ильи Середюка в связи с назначением его на должность председателя правительства... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T07:23

2022-09-20T07:23

2022-09-20T07:23

политика

кемерово

илья середюк

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 20 сен - РИА Новости. Депутаты кемеровского горсовета приняли досрочную отставку главы города Ильи Середюка в связи с назначением его на должность председателя правительства Кузбасса, сообщила на заседании представитель счетной комиссии.В понедельник губернатор Сергей Цивилев в своем Telegram-канале сообщил, что глава Кемерово Середюк возглавит правительство региона вместо ушедшего 5 августа в отставку Вячеслава Телегина, и поручил в кратчайшие сроки начать процедуру досрочного прекращения его полномочий в должности главы Кемерово.Илья Середюк родился в Кемерово в 1975 году. В 1997 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности экономика и управление на предприятии. Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области консультантом управления промышленности, транспорта и связи, затем - советником первого заместителя губернатора. С 1999 по 2003 занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области. С 2003 года назначен начальником управления промышленности и потребительского рынка администрации города Кемерово, а в 2006 году стал заместителем главы города Кемерово.С марта 2011 года был главой Кемеровского района. В 2015 году стал заместителем губернатора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии. В апреле 2016 года решением городского Совета народных депутатов был назначен исполняющим обязанности главы города Кемерово. С сентября 2016 избран главой города Кемерово.

https://ria.ru/20220913/sotsobekty-1816476107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, кемерово, илья середюк, кемеровская область