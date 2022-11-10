https://ria.ru/20221110/kashin-1830425145.html
Зеленский ввел санкции против журналиста Олега Кашина*
Зеленский ввел санкции против журналиста Олега Кашина* - РИА Новости, 10.11.2022
Зеленский ввел санкции против журналиста Олега Кашина*
Российский журналист Олег Кашин*, внесенный в РФ в реестр СМИ-иноагентов и проживающий в Великобритании, попал под санкции Киева. Соответствующий указ о... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:52
2022-11-10T10:52
2022-11-10T10:52
олег кашин
украина
россия
в мире
владимир зеленский
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российский журналист Олег Кашин*, внесенный в РФ в реестр СМИ-иноагентов и проживающий в Великобритании, попал под санкции Киева. Соответствующий указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц РФ подписал Владимир Зеленский.В списке лиц, попавших под санкции, под номером 2153 оказался и Кашин*. Санкции, в частности, предусматривают ограничение или прекращение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, отказ в предоставлении виз, лишение государственных наград Украины. Они вводятся сроком на пять лет. Причины внесения Кашина* в список не указываются. Всего в санкционный список, утвержденный Зеленским, было внесено почти 4 тысячи имен и названий компаний.Кашин* работал в газетах "Коммерсантъ", "Известия", "Комсомольская правда", был ведущим на телеканале О2ТВ, писал для изданий Slon (сейчас оно называется Republic), Colta, "Свободная пресса", вел авторскую программу "Кашин. Гуру" на телеканале "Дождь"* (признан в России СМИ-иностранным агентом), был колумнистом интернет-издания Znak. С 2016 года проживает в Лондоне. Сейчас ведет трансляции на YouTube.* СМИ — иностранные агенты
https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825525362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кашин, украина, россия, в мире, владимир зеленский, санкции в отношении россии
Олег Кашин, Украина, Россия, В мире, Владимир Зеленский, Санкции в отношении России
Зеленский ввел санкции против журналиста Олега Кашина*
Зеленский подписал указ о введении санкций против журналиста Олега Кашина
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российский журналист Олег Кашин*, внесенный в РФ в реестр СМИ-иноагентов и проживающий в Великобритании, попал под санкции Киева. Соответствующий указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц РФ подписал Владимир Зеленский.
В списке лиц, попавших под санкции, под номером 2153 оказался и Кашин*. Санкции, в частности, предусматривают ограничение или прекращение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, отказ в предоставлении виз, лишение государственных наград Украины. Они вводятся сроком на пять лет.
Причины внесения Кашина* в список не указываются. Всего в санкционный список, утвержденный Зеленским, было внесено почти 4 тысячи имен и названий компаний.
Кашин* работал в газетах "Коммерсантъ", "Известия", "Комсомольская правда", был ведущим на телеканале О2ТВ, писал для изданий Slon (сейчас оно называется Republic), Colta, "Свободная пресса", вел авторскую программу "Кашин. Гуру" на телеканале "Дождь"* (признан в России СМИ-иностранным агентом), был колумнистом интернет-издания Znak. С 2016 года проживает в Лондоне
. Сейчас ведет трансляции на YouTube.
* СМИ — иностранные агенты