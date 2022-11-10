https://ria.ru/20221110/karabakh-1830429125.html
Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха
Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха - РИА Новости, 10.11.2022
Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха
Ереван на встрече лидеров Армении, РФ и Азербайджана в Сочи предложил Баку создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха, заявил на заседании... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:10
2022-11-10T11:10
2022-11-10T11:10
в мире
нагорный карабах
азербайджан
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Ереван на встрече лидеров Армении, РФ и Азербайджана в Сочи предложил Баку создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян."Во время встречи в Сочи 31 октября я представил предложение властей... о создании вокруг Нагорного Карабаха демилитаризованной зоны с международными гарантиями, в результате чего у Нагорного Карабаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики - ред.) может и не быть необходимости в Армии обороны такого масштаба. Это предложение продолжает оставаться в силе", - сказал Пашинян.По его словам, с таким же предложением Ереван выступал и по части приграничной армяно-азербайджанской приграничной зоны. "Мы предлагали отвести войска от границы по состоянию на 1991 год, создав трехкилометровую демилитаризованную зону. Мы вчера передали Азербайджану обновленный вариант предложения", - сказал армянский премьер.Он добавил, что ВС Азербайджана должны быть выведены "со всех оккупированных территорий Армении". Кроме того, по его утверждению, армия обороны нужна НКР для "недопущения геноцида", а армянской армии в Карабахе нет.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221031/armeniya-1828281453.html
https://ria.ru/20221102/karabakh-1828585148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нагорный карабах, азербайджан, армения, никол пашинян
В мире, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян
Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха
Пашинян: Ереван предложил Баку создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха
ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Ереван на встрече лидеров Армении, РФ и Азербайджана в Сочи предложил Баку создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Во время встречи в Сочи 31 октября я представил предложение властей... о создании вокруг Нагорного Карабаха демилитаризованной зоны с международными гарантиями, в результате чего у Нагорного Карабаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики
- ред.) может и не быть необходимости в Армии обороны такого масштаба. Это предложение продолжает оставаться в силе", - сказал Пашинян.
По его словам, с таким же предложением Ереван выступал и по части приграничной армяно-азербайджанской приграничной зоны. "Мы предлагали отвести войска от границы по состоянию на 1991 год, создав трехкилометровую демилитаризованную зону. Мы вчера передали Азербайджану обновленный вариант предложения", - сказал армянский премьер.
Он добавил, что ВС Азербайджана должны быть выведены "со всех оккупированных территорий Армении". Кроме того, по его утверждению, армия обороны нужна НКР для "недопущения геноцида", а армянской армии в Карабахе нет.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы
Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.