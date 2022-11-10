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Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха - РИА Новости, 10.11.2022
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Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха
Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха - РИА Новости, 10.11.2022
Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха
Ереван на встрече лидеров Армении, РФ и Азербайджана в Сочи предложил Баку создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха, заявил на заседании... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:10
2022-11-10T11:10
в мире
нагорный карабах
азербайджан
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Ереван на встрече лидеров Армении, РФ и Азербайджана в Сочи предложил Баку создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян."Во время встречи в Сочи 31 октября я представил предложение властей... о создании вокруг Нагорного Карабаха демилитаризованной зоны с международными гарантиями, в результате чего у Нагорного Карабаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики - ред.) может и не быть необходимости в Армии обороны такого масштаба. Это предложение продолжает оставаться в силе", - сказал Пашинян.По его словам, с таким же предложением Ереван выступал и по части приграничной армяно-азербайджанской приграничной зоны. "Мы предлагали отвести войска от границы по состоянию на 1991 год, создав трехкилометровую демилитаризованную зону. Мы вчера передали Азербайджану обновленный вариант предложения", - сказал армянский премьер.Он добавил, что ВС Азербайджана должны быть выведены "со всех оккупированных территорий Армении". Кроме того, по его утверждению, армия обороны нужна НКР для "недопущения геноцида", а армянской армии в Карабахе нет.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221031/armeniya-1828281453.html
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в мире, нагорный карабах, азербайджан, армения, никол пашинян
В мире, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян
11:10 10.11.2022
 
Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха

Пашинян: Ереван предложил Баку создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкТрёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Ереван на встрече лидеров Армении, РФ и Азербайджана в Сочи предложил Баку создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Во время встречи в Сочи 31 октября я представил предложение властей... о создании вокруг Нагорного Карабаха демилитаризованной зоны с международными гарантиями, в результате чего у Нагорного Карабаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики - ред.) может и не быть необходимости в Армии обороны такого масштаба. Это предложение продолжает оставаться в силе", - сказал Пашинян.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 23:00
"Согласовали не все". О чем договорились Путин, Пашинян и Алиев
По его словам, с таким же предложением Ереван выступал и по части приграничной армяно-азербайджанской приграничной зоны. "Мы предлагали отвести войска от границы по состоянию на 1991 год, создав трехкилометровую демилитаризованную зону. Мы вчера передали Азербайджану обновленный вариант предложения", - сказал армянский премьер.
Он добавил, что ВС Азербайджана должны быть выведены "со всех оккупированных территорий Армении". Кроме того, по его утверждению, армия обороны нужна НКР для "недопущения геноцида", а армянской армии в Карабахе нет.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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В миреНагорный КарабахАзербайджанАрменияНикол Пашинян
 
 
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