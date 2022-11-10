https://ria.ru/20221110/karabakh-1830429125.html

Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха

Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха - РИА Новости, 10.11.2022

Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха

Ереван на встрече лидеров Армении, РФ и Азербайджана в Сочи предложил Баку создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха, заявил на заседании... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:10

2022-11-10T11:10

2022-11-10T11:10

в мире

нагорный карабах

азербайджан

армения

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828276434_0:173:3252:2002_1920x0_80_0_0_298b154bdcc778c0b43d2ec0b9984a70.jpg

ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Ереван на встрече лидеров Армении, РФ и Азербайджана в Сочи предложил Баку создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян."Во время встречи в Сочи 31 октября я представил предложение властей... о создании вокруг Нагорного Карабаха демилитаризованной зоны с международными гарантиями, в результате чего у Нагорного Карабаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики - ред.) может и не быть необходимости в Армии обороны такого масштаба. Это предложение продолжает оставаться в силе", - сказал Пашинян.По его словам, с таким же предложением Ереван выступал и по части приграничной армяно-азербайджанской приграничной зоны. "Мы предлагали отвести войска от границы по состоянию на 1991 год, создав трехкилометровую демилитаризованную зону. Мы вчера передали Азербайджану обновленный вариант предложения", - сказал армянский премьер.Он добавил, что ВС Азербайджана должны быть выведены "со всех оккупированных территорий Армении". Кроме того, по его утверждению, армия обороны нужна НКР для "недопущения геноцида", а армянской армии в Карабахе нет.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221031/armeniya-1828281453.html

https://ria.ru/20221102/karabakh-1828585148.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нагорный карабах, азербайджан, армения, никол пашинян