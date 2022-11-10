https://ria.ru/20221110/kant-1830418017.html
Ректор БФУ рассказал, что в Калининграде может появиться памятник Канту
Ректор БФУ рассказал, что в Калининграде может появиться памятник Канту - РИА Новости, 10.11.2022
Ректор БФУ рассказал, что в Калининграде может появиться памятник Канту
Идею установить необычный памятник главным трудам известного философа Иммануила Канта в честь его 300-летия рассматривают в Калининграде, сообщил ректор... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:28
2022-11-10T10:28
2022-11-10T10:28
калининград
иммануил кант
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кенигсберг
балтийский федеральный университет
владимир путин
общество
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КАЛИНИНГРАД, 10 ноя — РИА Новости. Идею установить необычный памятник главным трудам известного философа Иммануила Канта в честь его 300-летия рассматривают в Калининграде, сообщил ректор Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ им. И. Канта) Александр Федоров.Ректор рассчитывает, что "Памятник трем критикам" поможет сформировать новое представление о мыслителе.Федоров отметил, что празднование юбилея Канта состоится и в БФУ уже приступили к его подготовке."В связи с изменившейся внешнеполитической обстановкой часто слышу вопрос: состоится ли юбилей? Отвечу: да. Кант — одновременно общечеловеческое достояние и часть нашего наследия", — уточнил ректор.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении праздничных мероприятий в честь юбилея философа. В Калининграде планируют провести международный философский форум, а также различные выставки, спектакли и другие мероприятия.Ученый и философ, родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант родился 22 апреля 1724 года в пригороде Кёнигсберга (ныне Калининград), где и прожил всю жизнь. Написал труды, в которых обосновал многие философские идеи и учения, которые имеют значение и для современной теоретической и практической философии, этики, культуры, политики, логики.
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калининград, иммануил кант, россия, кенигсберг, балтийский федеральный университет, владимир путин, общество
Калининград, Иммануил Кант, Россия, Кенигсберг, Балтийский федеральный университет, Владимир Путин, Общество
КАЛИНИНГРАД, 10 ноя — РИА Новости.
Идею установить необычный памятник главным трудам известного философа Иммануила Канта в честь его 300-летия рассматривают в Калининграде, сообщил ректор Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ им. И. Канта
) Александр Федоров.
"Запущено и обсуждается несколько проектов, связанных с популяризацией наследия профессора Канта. Особенно интересно выглядит идея возведения в Калининграде нового памятника философу, точнее — его главным трудам: "Критике чистого разума", "Критике практического разума", "Критике способности суждения", — написал Федоров в своем Telegram-канале, добавив, что в 2024 году в России и мире будет отмечаться 300-летие Иммануила Канта.
Ректор рассчитывает, что "Памятник трем критикам" поможет сформировать новое представление о мыслителе.
Федоров отметил, что празднование юбилея Канта состоится и в БФУ уже приступили к его подготовке.
"В связи с изменившейся внешнеполитической обстановкой часто слышу вопрос: состоится ли юбилей? Отвечу: да. Кант — одновременно общечеловеческое достояние и часть нашего наследия", — уточнил ректор.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении праздничных мероприятий в честь юбилея философа. В Калининграде планируют провести международный философский форум, а также различные выставки, спектакли и другие мероприятия.
Ученый и философ, родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант родился 22 апреля 1724 года в пригороде Кёнигсберга (ныне Калининград), где и прожил всю жизнь. Написал труды, в которых обосновал многие философские идеи и учения, которые имеют значение и для современной теоретической и практической философии, этики, культуры, политики, логики.