https://ria.ru/20221110/kamery-1830391620.html

Глава Приамурья попросил включить установку камер на трассах в нацпроект

Глава Приамурья попросил включить установку камер на трассах в нацпроект - РИА Новости, 10.11.2022

Глава Приамурья попросил включить установку камер на трассах в нацпроект

Глава Приамурья Василий Орлов для обеспечения безопасности предложил включить в нацпроект "Безопасные качественные дороги" оснащение трасс в области комплексами РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T06:07

2022-11-10T06:07

2022-11-10T11:51

василий орлов (губернатор)

владимир путин

россия

владивосток

"дом.рф"

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов для обеспечения безопасности предложил включить в нацпроект "Безопасные качественные дороги" оснащение трасс в области комплексами фиксации нарушений, для этого необходимо дополнительное федеральное финансирование, сообщает региональное правительство.Орлов принял участие в заседании Совета округа, прошедшем во Владивостоке под руководством вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева."На Совете обсудили нацпроект "Безопасные качественные дороги". В области мы отремонтировали достаточно много дорог. Однако показатель безопасности на трассах у нас низкий. Количество аварий, особенно на федеральных дорогах, не уменьшается. Для обеспечения безопасности предложил оснащать трассы комплексами фиксации нарушений, для этого необходимо увеличить федеральное финансирование", - приводят слова Орлова власти.Он также рассказал, что для исполнения поручений президента России Владимира Путина, которые тот дал на Восточном экономическом форуме-2022, внес несколько предложений для корректировки программы по строительству арендного жилья, разработанной в "Дом.РФ". В Амурской области необходимо возвести более 500 арендных квартир, из них около 300 в Благовещенске.Кроме того, на Совете обсуждались вопросы обеспечения мобилизованных необходимым обмундированием и техническими средствами, меры поддержки их семей.Ранее Трутнев сообщал, что работа по подготовке мобилизованных в регионах Дальнего Востока велась квалифицированно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/kamery-1749011872.html

https://ria.ru/20200630/1573712498.html

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василий орлов (губернатор), владимир путин, россия, владивосток, "дом.рф"