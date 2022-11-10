06:07 10.11.2022 (обновлено: 11:51 10.11.2022)
Глава Приамурья попросил включить установку камер на трассах в нацпроект
Глава Приамурья Орлов предложил установить камеры на трассах для фиксации нарушений
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов для обеспечения безопасности предложил включить в нацпроект "Безопасные качественные дороги" оснащение трасс в области комплексами фиксации нарушений, для этого необходимо дополнительное федеральное финансирование, сообщает региональное правительство.
Орлов принял участие в заседании Совета округа, прошедшем во Владивостоке под руководством вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
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"На Совете обсудили нацпроект "Безопасные качественные дороги". В области мы отремонтировали достаточно много дорог. Однако показатель безопасности на трассах у нас низкий. Количество аварий, особенно на федеральных дорогах, не уменьшается. Для обеспечения безопасности предложил оснащать трассы комплексами фиксации нарушений, для этого необходимо увеличить федеральное финансирование", - приводят слова Орлова власти.
Он также рассказал, что для исполнения поручений президента России Владимира Путина, которые тот дал на Восточном экономическом форуме-2022, внес несколько предложений для корректировки программы по строительству арендного жилья, разработанной в "Дом.РФ". В Амурской области необходимо возвести более 500 арендных квартир, из них около 300 в Благовещенске.
Кроме того, на Совете обсуждались вопросы обеспечения мобилизованных необходимым обмундированием и техническими средствами, меры поддержки их семей.
Ранее Трутнев сообщал, что работа по подготовке мобилизованных в регионах Дальнего Востока велась квалифицированно.
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