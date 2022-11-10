https://ria.ru/20221110/ispaniya-1830465408.html

Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании

Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании - РИА Новости, 10.11.2022

Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании

Все бары и кафе на мадридской площади Пласа-Майор выключили свет на пять минут. Акция была организована в знак протеста против резко выросших счетов за электроэнергию.

2022-11-10T12:47

2022-11-10T12:47

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видео

испания

мадрид

ресторан

тарифы

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К столице присоединились заведения по всей Испании. Рестораны выключали свет в залах и на террасах. Люди продолжали есть и разговаривать друг с другом при свечах. Даже богослужения на пять минут были приостановлены. Блэкаут стал символической акцией, чтобы привлечь внимание к финансовым трудностям общепита.

испания

мадрид

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Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании Все бары и кафе на мадридской площади Пласа-Майор выключили свет на пять минут. Акция была организована в знак протеста против резко выросших счетов за электроэнергию. К столице присоединились заведения по всей Испании. Рестораны выключали свет в залах и на террасах. Люди продолжали есть и разговаривать друг с другом при свечах. Даже богослужения на пять минут были приостановлены. Блэкаут стал символической акцией, чтобы привлечь внимание к финансовым трудностям общепита. 2022-11-10T12:47 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, испания, мадрид, ресторан, тарифы, видео