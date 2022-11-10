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Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании - РИА Новости, 10.11.2022
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Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании
Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании - РИА Новости, 10.11.2022
Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании
Все бары и кафе на мадридской площади Пласа-Майор выключили свет на пять минут. Акция была организована в знак протеста против резко выросших счетов за электроэнергию.
2022-11-10T12:47
2022-11-10T12:47
видео
испания
мадрид
ресторан
тарифы
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К столице присоединились заведения по всей Испании. Рестораны выключали свет в залах и на террасах. Люди продолжали есть и разговаривать друг с другом при свечах. Даже богослужения на пять минут были приостановлены. Блэкаут стал символической акцией, чтобы привлечь внимание к финансовым трудностям общепита.
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60
353
60
Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании
Все бары и кафе на мадридской площади Пласа-Майор выключили свет на пять минут. Акция была организована в знак протеста против резко выросших счетов за электроэнергию. К столице присоединились заведения по всей Испании. Рестораны выключали свет в залах и на террасах. Люди продолжали есть и разговаривать друг с другом при свечах. Даже богослужения на пять минут были приостановлены. Блэкаут стал символической акцией, чтобы привлечь внимание к финансовым трудностям общепита.
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видео, испания, мадрид, ресторан, тарифы, видео
Видео, Испания, Мадрид, Ресторан, Тарифы
Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании
Все бары и кафе на мадридской площади Пласа-Майор выключили свет на пять минут. Акция была организована в знак протеста против резко выросших счетов за электроэнергию.
2022-11-10T12:47
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12:47 10.11.2022
 

Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании

Читать ria.ru в
Все бары и кафе на мадридской площади Пласа-Майор выключили свет на пять минут. Акция была организована в знак протеста против резко выросших счетов за электроэнергию.
К столице присоединились заведения по всей Испании. Рестораны выключали свет в залах и на террасах. Люди продолжали есть и разговаривать друг с другом при свечах. Даже богослужения на пять минут были приостановлены. Блэкаут стал символической акцией, чтобы привлечь внимание к финансовым трудностям общепита.
 
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