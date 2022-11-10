https://ria.ru/20221110/ispaniya-1830465408.html
Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании
Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании - РИА Новости, 10.11.2022
Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании
Все бары и кафе на мадридской площади Пласа-Майор выключили свет на пять минут. Акция была организована в знак протеста против резко выросших счетов за электроэнергию.
2022-11-10T12:47
2022-11-10T12:47
2022-11-10T12:47
видео
испания
мадрид
ресторан
тарифы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830463791_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a664e4363976285c3ae4b62dc7278bb.jpg
К столице присоединились заведения по всей Испании. Рестораны выключали свет в залах и на террасах. Люди продолжали есть и разговаривать друг с другом при свечах. Даже богослужения на пять минут были приостановлены. Блэкаут стал символической акцией, чтобы привлечь внимание к финансовым трудностям общепита.
испания
мадрид
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830463791_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_99b2e40afab3f19ec0ba7aa2e8790021.jpg
Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании
Все бары и кафе на мадридской площади Пласа-Майор выключили свет на пять минут. Акция была организована в знак протеста против резко выросших счетов за электроэнергию.
К столице присоединились заведения по всей Испании. Рестораны выключали свет в залах и на террасах. Люди продолжали есть и разговаривать друг с другом при свечах. Даже богослужения на пять минут были приостановлены. Блэкаут стал символической акцией, чтобы привлечь внимание к финансовым трудностям общепита.
2022-11-10T12:47
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, испания, мадрид, ресторан, тарифы, видео
Видео, Испания, Мадрид, Ресторан, Тарифы
Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании
Все бары и кафе на мадридской площади Пласа-Майор выключили свет на пять минут. Акция была организована в знак протеста против резко выросших счетов за электроэнергию.
2022-11-10T12:47
true
PT0M40S
Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании
Все бары и кафе на мадридской площади Пласа-Майор выключили свет на пять минут. Акция была организована в знак протеста против резко выросших счетов за электроэнергию.