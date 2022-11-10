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Президент Ирана заявил о провале попытки дестабилизации обстановки в стране - РИА Новости, 10.11.2022
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Президент Ирана заявил о провале попытки дестабилизации обстановки в стране
Президент Ирана заявил о провале попытки дестабилизации обстановки в стране - РИА Новости, 10.11.2022
Президент Ирана заявил о провале попытки дестабилизации обстановки в стране
Враждебные Ирану государства, потерпев поражение в своей санкционной политике, приступили к прямой дестабилизации ситуации в стране, однако и в этом не добились РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:44
2022-11-10T12:44
в мире
ибрахим раиси
иран
тегеран (город)
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Враждебные Ирану государства, потерпев поражение в своей санкционной политике, приступили к прямой дестабилизации ситуации в стране, однако и в этом не добились успеха, заявил в четверг президент Ирана Ибрахим Раиси."Когда они (недружественные государства – ред.) столкнулись с поражением в этой политике (наложения санкций – ред.), они принялись дестабилизировать Иран, но и эта их политика провалилась", – приводит слова Раиси агентство Tasnim.Уже полтора месяца в Иране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур – "Басидж".Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
https://ria.ru/20221109/sanktsii-1830107702.html
иран
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в мире, ибрахим раиси, иран, тегеран (город)
В мире, Ибрахим Раиси, Иран, Тегеран (город)
12:44 10.11.2022
 
Президент Ирана заявил о провале попытки дестабилизации обстановки в стране

Президент Раиси: противники потерпели поражение в санкциях и попытках дестабилизации Ирана

© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Враждебные Ирану государства, потерпев поражение в своей санкционной политике, приступили к прямой дестабилизации ситуации в стране, однако и в этом не добились успеха, заявил в четверг президент Ирана Ибрахим Раиси.
"Когда они (недружественные государства – ред.) столкнулись с поражением в этой политике (наложения санкций – ред.), они принялись дестабилизировать Иран, но и эта их политика провалилась", – приводит слова Раиси агентство Tasnim.
Уже полтора месяца в Иране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур – "Басидж".
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 02:06
Байден продлил на год санкции против Ирана
 
В миреИбрахим РаисиИранТегеран (город)
 
 
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