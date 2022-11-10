https://ria.ru/20221110/iran-1830427245.html

В Иране призвали Эр-Рияд не испытывать терпение Тегерана

В Иране призвали Эр-Рияд не испытывать терпение Тегерана - РИА Новости, 10.11.2022

В Иране призвали Эр-Рияд не испытывать терпение Тегерана

Глава разведки Ирана, министр информации Эсмаил Хатиб предупредил Саудовскую Аравию, что Тегеран не гарантирует своего постоянного терпения по отношению к... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:03

2022-11-10T11:03

2022-11-10T11:03

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Глава разведки Ирана, министр информации Эсмаил Хатиб предупредил Саудовскую Аравию, что Тегеран не гарантирует своего постоянного терпения по отношению к разжиганию обстановки в стране."Любая нестабильность в Иране может распространиться также и на страны в регионе. До сих пор Иран придерживался стратегического терпения с твердой рассудительностью, но он не дает никаких гарантий, что сохранит его в случае продолжения вражеских действий (по разжиганию обстановки в Иране – ред.)", - приводит агентство Fars слова Хатиба.Данное предупреждение связано с антииранской деятельностью саудовского телеканала Iran International, сотрудники которого на территории Ирана занимаются агитационной деятельностью среди молодежи, призывая ее выходить на протесты.Уже полтора месяца в Иране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур – "Басидж".Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://ria.ru/20221109/iran-1830279902.html

https://ria.ru/20221109/sanktsii-1830107702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, тегеран (город), эр-рияд (город)