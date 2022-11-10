https://ria.ru/20221110/ipoteka-1830456872.html
ВТБ к 2025 году будет выдавать дистанционно каждую вторую ипотеку
ВТБ к 2025 году будет выдавать дистанционно каждую вторую ипотеку - РИА Новости, 10.11.2022
ВТБ к 2025 году будет выдавать дистанционно каждую вторую ипотеку
ВТБ (ПАО) планирует более чем в 2,5 раза нарастить долю онлайн-сделок по ипотеке и к 2025 году намерен выдавать полностью дистанционно каждый второй жилищный... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:25
2022-11-10T12:25
2022-11-10T12:25
анатолий печатников
москва
втб
ипотека
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ВТБ (ПАО) планирует более чем в 2,5 раза нарастить долю онлайн-сделок по ипотеке и к 2025 году намерен выдавать полностью дистанционно каждый второй жилищный кредит, этому будет способствовать внедрение новых цифровых сервисов, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на проходящем в Москве форуме "Финополис-2022".По оценке банка, доля онлайн-заявок на получение ипотеки сегодня составляет 55%, использование электронной регистрации в сделках с ипотечным кредитованием занимает уже около 80%. Одновременно 70-80% застройщиков, по данным банка, сегодня готовы работать удаленно.До конца ноября ВТБ начнет выдавать ипотеку полностью в цифровом формате.Пресс-служба отмечает, что ВТБ является одним из лидеров российского ипотечного рынка. За десять месяцев 2022 года банк оформил около 166 тысяч жилищных кредитов на 755 миллиардов рублей.По прогнозам ВТБ, в четвертом квартале в целом на российском рынке выдачи ипотеки могут достичь 1,3 триллионов рублей в случае отсутствия значимых макроэкономических изменений. Совокупно это позволит рассчитывать на 4,4-4,5 триллиона рублей продаж по итогам года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий печатников, москва, втб, ипотека, новости компаний - экономика
Анатолий Печатников, Москва, ВТБ, Ипотека, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ВТБ (ПАО) планирует более чем в 2,5 раза нарастить долю онлайн-сделок по ипотеке и к 2025 году намерен выдавать полностью дистанционно каждый второй жилищный кредит, этому будет способствовать внедрение новых цифровых сервисов, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на проходящем в Москве форуме "Финополис-2022".
По оценке банка, доля онлайн-заявок на получение ипотеки сегодня составляет 55%, использование электронной регистрации в сделках с ипотечным кредитованием занимает уже около 80%. Одновременно 70-80% застройщиков, по данным банка, сегодня готовы работать удаленно.
"Уже в ноябре мы готовимся запустить полностью цифровую ипотеку благодаря интеграции с приложением "Госключ". Это станет серьезным прогрессом для рынка и позволит в разы ускорить выдачу кредитов. Всего за несколько лет из сложного и длительного процесса мы превратили ипотеку в быстрый и простой для оформления продукт. Сегодня примерно каждая пятая сделка в ВТБ проходит дистанционно. К 2025 году мы готовимся проводить "в цифре" каждую вторую сделку, на рынке, по нашим оценкам, оформить цифровую ипотеку сможет каждый пятый россиянин, а в городах-миллионниках – каждый третий", – заявил Печатников.
До конца ноября ВТБ
начнет выдавать ипотеку полностью в цифровом формате.
Пресс-служба отмечает, что ВТБ является одним из лидеров российского ипотечного рынка. За десять месяцев 2022 года банк оформил около 166 тысяч жилищных кредитов на 755 миллиардов рублей.
По прогнозам ВТБ, в четвертом квартале в целом на российском рынке выдачи ипотеки могут достичь 1,3 триллионов рублей в случае отсутствия значимых макроэкономических изменений. Совокупно это позволит рассчитывать на 4,4-4,5 триллиона рублей продаж по итогам года.