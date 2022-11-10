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Индонезия передумала ограничивать рейсы на время саммита G20

Индонезия передумала ограничивать рейсы на время саммита G20 - РИА Новости, 10.11.2022

Индонезия передумала ограничивать рейсы на время саммита G20

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади выпустил новую директиву, в которой потребовал не ограничивать коммерческие рейсы в страну на время саммита G20,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:30

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади выпустил новую директиву, в которой потребовал не ограничивать коммерческие рейсы в страну на время саммита G20, сообщает агентство ANTARA."Международные коммерческие рейсы не должны сокращаться", — заявил министр транспорта в четверг.В среду Инднозения ввела новые правила, касающиеся организации авиаперевозок во время саммита в аэропорту Денпасар на Бали. Они ограничивали количество внутренних и международных перевозок и запрещали лайнерам стоянку на ночь. Это было сделано, чтобы сбалансировать полеты VIP-участников G20 и регулярные рейсы — последние не должны были стать помехой.Однако позже Сумади узнал, что не все главы государств прибудут на частных самолетах. Напротив, по данным министерства транспорта, многие мировые лидеры будут использовать коммерческие рейсы, чтобы добраться до Бали. Это и стало причиной выпуска новой директивы.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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