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Индонезия передумала ограничивать рейсы на время саммита G20
Индонезия передумала ограничивать рейсы на время саммита G20 - РИА Новости, 10.11.2022
Индонезия передумала ограничивать рейсы на время саммита G20
Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади выпустил новую директиву, в которой потребовал не ограничивать коммерческие рейсы в страну на время саммита G20,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:30
2022-11-10T11:30
2022-11-10T11:30
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади выпустил новую директиву, в которой потребовал не ограничивать коммерческие рейсы в страну на время саммита G20, сообщает агентство ANTARA."Международные коммерческие рейсы не должны сокращаться", — заявил министр транспорта в четверг.В среду Инднозения ввела новые правила, касающиеся организации авиаперевозок во время саммита в аэропорту Денпасар на Бали. Они ограничивали количество внутренних и международных перевозок и запрещали лайнерам стоянку на ночь. Это было сделано, чтобы сбалансировать полеты VIP-участников G20 и регулярные рейсы — последние не должны были стать помехой.Однако позже Сумади узнал, что не все главы государств прибудут на частных самолетах. Напротив, по данным министерства транспорта, многие мировые лидеры будут использовать коммерческие рейсы, чтобы добраться до Бали. Это и стало причиной выпуска новой директивы.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, саммит g20, бали, денпасар, новости - туризм, туризм, аэропорт, туристы
Туризм, В мире, Индонезия, Саммит G20, Бали, Денпасар, Новости - Туризм, Туризм, Аэропорт, туристы
Индонезия передумала ограничивать рейсы на время саммита G20
Индонезия не будет ограничивать коммерческие рейсы на время саммита G20
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади выпустил новую директиву, в которой потребовал не ограничивать коммерческие рейсы в страну на время саммита G20, сообщает агентство ANTARA.
"Международные коммерческие рейсы не должны сокращаться", — заявил министр транспорта в четверг.
В среду Инднозения ввела
новые правила, касающиеся организации авиаперевозок во время саммита в аэропорту Денпасар
на Бали
. Они ограничивали количество внутренних и международных перевозок и запрещали лайнерам стоянку на ночь. Это было сделано, чтобы сбалансировать полеты VIP-участников G20 и регулярные рейсы — последние не должны были стать помехой.
Однако позже Сумади узнал, что не все главы государств прибудут на частных самолетах. Напротив, по данным министерства транспорта, многие мировые лидеры будут использовать коммерческие рейсы, чтобы добраться до Бали. Это и стало причиной выпуска новой директивы.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.