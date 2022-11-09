https://ria.ru/20221109/indoneziya-1830295209.html

Индонезия ограничит рейсы на Бали на время саммита G20

Индонезия ограничит рейсы на Бали на время саммита G20 - РИА Новости, 09.11.2022

Индонезия ограничит рейсы на Бали на время саммита G20

Министерство транспорта Индонезии опубликовало директиву, ограничивающую на время саммита G20 международные и внутренние коммерческие рейсы в аэропорт Денпасар... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:27

2022-11-09T17:27

2022-11-09T18:20

туризм

в мире

бали

индонезия

денпасар

саммит g20

аэропорт

пассажиры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92512/80/925128092_0:13:1000:576_1920x0_80_0_0_1dfe2f5e6f545c1164b57352fd1b89a5.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министерство транспорта Индонезии опубликовало директиву, ограничивающую на время саммита G20 международные и внутренние коммерческие рейсы в аэропорт Денпасар на Бали, сообщает портал Indonesia Expat в среду."Документ призван обеспечить безопасное и беспрепятственное проведение саммита G20", – заявил журналистам генеральный директор департамента гражданской авиации министерства Нур Иснин Истиартоно.По его словам, новые правила полетов будут действовать с 12 по 18 ноября 2022 года. К ним относятся ограничение промежутков времени, когда аэропорт будет принимать коммерческие самолеты, а также запрет на их ночную стоянку.Истиартоно добавил, что на Бали было создано 11 "вспомогательных" аэропортов, работающих круглосуточно. Эти аэропорты будут использоваться для размещения самолетов VIP-участников G20."Туристам, которые путешествуют на Бали или возвращаются с острова домой, рекомендуется заранее скорректировать свои планы", – отметил генеральный директор департамента гражданской авиации.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221107/stambul-1829727089.html

бали

индонезия

денпасар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

в мире, бали, индонезия, денпасар, саммит g20, аэропорт, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы