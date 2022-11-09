https://ria.ru/20221109/indoneziya-1830295209.html
Индонезия ограничит рейсы на Бали на время саммита G20
Индонезия ограничит рейсы на Бали на время саммита G20 - РИА Новости, 09.11.2022
Индонезия ограничит рейсы на Бали на время саммита G20
Министерство транспорта Индонезии опубликовало директиву, ограничивающую на время саммита G20 международные и внутренние коммерческие рейсы в аэропорт Денпасар... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:27
2022-11-09T17:27
2022-11-09T18:20
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саммит g20
аэропорт
пассажиры
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министерство транспорта Индонезии опубликовало директиву, ограничивающую на время саммита G20 международные и внутренние коммерческие рейсы в аэропорт Денпасар на Бали, сообщает портал Indonesia Expat в среду."Документ призван обеспечить безопасное и беспрепятственное проведение саммита G20", – заявил журналистам генеральный директор департамента гражданской авиации министерства Нур Иснин Истиартоно.По его словам, новые правила полетов будут действовать с 12 по 18 ноября 2022 года. К ним относятся ограничение промежутков времени, когда аэропорт будет принимать коммерческие самолеты, а также запрет на их ночную стоянку.Истиартоно добавил, что на Бали было создано 11 "вспомогательных" аэропортов, работающих круглосуточно. Эти аэропорты будут использоваться для размещения самолетов VIP-участников G20."Туристам, которые путешествуют на Бали или возвращаются с острова домой, рекомендуется заранее скорректировать свои планы", – отметил генеральный директор департамента гражданской авиации.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бали, индонезия, денпасар, саммит g20, аэропорт, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, В мире, Бали, Индонезия, Денпасар, Саммит G20, Аэропорт, пассажиры, Новости - Туризм, Туризм, туристы
17:27 09.11.2022 (обновлено: 18:20 09.11.2022)
Индонезия ограничит рейсы на Бали на время саммита G20
Индонезия ограничит внутренние и международные рейсы на Бали в период саммита G20
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Министерство транспорта Индонезии опубликовало директиву, ограничивающую на время саммита G20 международные и внутренние коммерческие рейсы в аэропорт Денпасар на Бали, сообщает
портал Indonesia Expat в среду.
"Документ призван обеспечить безопасное и беспрепятственное проведение саммита G20", – заявил журналистам генеральный директор департамента гражданской авиации министерства Нур Иснин Истиартоно.
По его словам, новые правила полетов будут действовать с 12 по 18 ноября 2022 года. К ним относятся ограничение промежутков времени, когда аэропорт будет принимать коммерческие самолеты, а также запрет на их ночную стоянку.
Истиартоно добавил, что на Бали было создано 11 "вспомогательных" аэропортов, работающих круглосуточно. Эти аэропорты будут использоваться для размещения самолетов VIP-участников G20.
"Туристам, которые путешествуют на Бали или возвращаются с острова домой, рекомендуется заранее скорректировать свои планы", – отметил генеральный директор департамента гражданской авиации.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.