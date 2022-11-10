https://ria.ru/20221110/indoneziya-1830392131.html

СМИ: в Индонезии заявили, что Путин не приедет на G20

СМИ: в Индонезии заявили, что Путин не приедет на G20 - РИА Новости, 10.11.2022

СМИ: в Индонезии заявили, что Путин не приедет на G20

Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали, сообщило Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T06:22

2022-11-10T06:22

2022-11-10T11:44

владимир путин

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

бали

индонезия

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали, сообщило Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.Как заявил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, обсуждаются разные форматы участия России в саммите G20, решение будет принято в ближайшие дни."Большая двадцатка" — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в "группе двадцати".

https://ria.ru/20221109/g20-1830331820.html

россия

бали

индонезия

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владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, бали, индонезия, большая двадцатка, саммит g20