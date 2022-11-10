06:22 10.11.2022 (обновлено: 11:44 10.11.2022)
СМИ: в Индонезии заявили, что Путин не приедет на G20
Reuters: представитель Индонезии Махарди подтвердил отказ Путина поехать на саммит G20
© AP Photo / Dita AlangkaraПолицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали
© AP Photo / Dita Alangkara
Полицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали, сообщило Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.
"Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран "Большой двадцатки" на Бали на следующей неделе. <...> Путина будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который должен присоединиться к одной из встреч виртуально", — процитировало чиновника агентство.
Как заявил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, обсуждаются разные форматы участия России в саммите G20, решение будет принято в ближайшие дни.
"Большая двадцатка" — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в "группе двадцати".
Вчера, 18:55Путин не поедет на саммит G20, пишут СМИ