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СМИ: в Индонезии заявили, что Путин не приедет на G20 - РИА Новости, 10.11.2022
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СМИ: в Индонезии заявили, что Путин не приедет на G20
СМИ: в Индонезии заявили, что Путин не приедет на G20 - РИА Новости, 10.11.2022
СМИ: в Индонезии заявили, что Путин не приедет на G20
Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали, сообщило Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T06:22
2022-11-10T11:44
владимир путин
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
бали
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали, сообщило Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.Как заявил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, обсуждаются разные форматы участия России в саммите G20, решение будет принято в ближайшие дни."Большая двадцатка" — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в "группе двадцати".
https://ria.ru/20221109/g20-1830331820.html
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владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, бали, индонезия, большая двадцатка, саммит g20
Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Бали, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20
06:22 10.11.2022 (обновлено: 11:44 10.11.2022)
 
СМИ: в Индонезии заявили, что Путин не приедет на G20

Reuters: представитель Индонезии Махарди подтвердил отказ Путина поехать на саммит G20

© AP Photo / Dita AlangkaraПолицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали
Полицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
Полицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали, сообщило Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.

"Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран "Большой двадцатки" на Бали на следующей неделе. <...> Путина будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который должен присоединиться к одной из встреч виртуально", — процитировало чиновника агентство.

Как заявил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, обсуждаются разные форматы участия России в саммите G20, решение будет принято в ближайшие дни.
"Большая двадцатка" — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в "группе двадцати".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 18:55
Путин не поедет на саммит G20, пишут СМИ
 
Владимир ПутинСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияБалиИндонезияБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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