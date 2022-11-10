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В Минобороны Индии призвали подумать о миропорядке, который выгоден всем - РИА Новости, 10.11.2022
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В Минобороны Индии призвали подумать о миропорядке, который выгоден всем
В Минобороны Индии призвали подумать о миропорядке, который выгоден всем - РИА Новости, 10.11.2022
В Минобороны Индии призвали подумать о миропорядке, который выгоден всем
Индия не верит в мировой порядок, при котором несколько стран считаются превосходящими другие, заявил в четверг министр обороны Раджнатх Сингх в ходе... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:53
2022-11-10T18:05
в мире
раджнатх сингх
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Индия не верит в мировой порядок, при котором несколько стран считаются превосходящими другие, заявил в четверг министр обороны Раджнатх Сингх в ходе выступления в колледже национальной обороны."Я хотел бы сказать вам, что проведение нашей стратегической политики должно быть нравственным. Индия не верит в мировой порядок, при котором немногие считаются выше других… Действия Индии руководствуются самой сутью человеческого равенства и достоинства, которые являются частью нашего древнего этоса и его прочных моральных основ, придают нам нашу политическую силу. Даже наша борьба за свободу основывалась на высоких моральных ценностях", - сказал Сингх.Министр обороны заявил, что сильная и процветающая Индия не будет построена за счет других."Скорее, Индия здесь для того, чтобы помочь другим странам полностью реализовать свой потенциал", - цитирует его заявление издание Hindu.Сингх отметил, что, если безопасность станет действительно коллективным предприятием, "мы сможем подумать о создании глобального порядка, который выгоден всем нам". Он добавил, что существует необходимость эффективного решения проблем ключевой инфраструктуры, таких как производство и распределение электроэнергии, которые становятся все более сложными.
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в мире, раджнатх сингх, индия
В мире, Раджнатх Сингх, Индия
16:53 10.11.2022 (обновлено: 18:05 10.11.2022)
 
В Минобороны Индии призвали подумать о миропорядке, который выгоден всем

Минобороны Индии: страна не верит в миропорядок, когда одни государства считают себя выше

© AP Photo / Manish SwarupАртисты выступают в национальных костюмах на репетиции парада в честь Дня Республики в Нью-Дели, Индия
Артисты выступают в национальных костюмах на репетиции парада в честь Дня Республики в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Manish Swarup
Артисты выступают в национальных костюмах на репетиции парада в честь Дня Республики в Нью-Дели, Индия . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Индия не верит в мировой порядок, при котором несколько стран считаются превосходящими другие, заявил в четверг министр обороны Раджнатх Сингх в ходе выступления в колледже национальной обороны.
"Я хотел бы сказать вам, что проведение нашей стратегической политики должно быть нравственным. Индия не верит в мировой порядок, при котором немногие считаются выше других… Действия Индии руководствуются самой сутью человеческого равенства и достоинства, которые являются частью нашего древнего этоса и его прочных моральных основ, придают нам нашу политическую силу. Даже наша борьба за свободу основывалась на высоких моральных ценностях", - сказал Сингх.
Министр обороны заявил, что сильная и процветающая Индия не будет построена за счет других.
"Скорее, Индия здесь для того, чтобы помочь другим странам полностью реализовать свой потенциал", - цитирует его заявление издание Hindu.
Сингх отметил, что, если безопасность станет действительно коллективным предприятием, "мы сможем подумать о создании глобального порядка, который выгоден всем нам". Он добавил, что существует необходимость эффективного решения проблем ключевой инфраструктуры, таких как производство и распределение электроэнергии, которые становятся все более сложными.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 16:09
Глава Минпромторга Мантуров подчеркнул важность отношений с Индией
 
В миреРаджнатх СингхИндия
 
 
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