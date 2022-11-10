https://ria.ru/20221110/indiya-1830564785.html

В Минобороны Индии призвали подумать о миропорядке, который выгоден всем

В Минобороны Индии призвали подумать о миропорядке, который выгоден всем - РИА Новости, 10.11.2022

В Минобороны Индии призвали подумать о миропорядке, который выгоден всем

Индия не верит в мировой порядок, при котором несколько стран считаются превосходящими другие, заявил в четверг министр обороны Раджнатх Сингх в ходе... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:53

2022-11-10T16:53

2022-11-10T18:05

в мире

раджнатх сингх

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Индия не верит в мировой порядок, при котором несколько стран считаются превосходящими другие, заявил в четверг министр обороны Раджнатх Сингх в ходе выступления в колледже национальной обороны."Я хотел бы сказать вам, что проведение нашей стратегической политики должно быть нравственным. Индия не верит в мировой порядок, при котором немногие считаются выше других… Действия Индии руководствуются самой сутью человеческого равенства и достоинства, которые являются частью нашего древнего этоса и его прочных моральных основ, придают нам нашу политическую силу. Даже наша борьба за свободу основывалась на высоких моральных ценностях", - сказал Сингх.Министр обороны заявил, что сильная и процветающая Индия не будет построена за счет других."Скорее, Индия здесь для того, чтобы помочь другим странам полностью реализовать свой потенциал", - цитирует его заявление издание Hindu.Сингх отметил, что, если безопасность станет действительно коллективным предприятием, "мы сможем подумать о создании глобального порядка, который выгоден всем нам". Он добавил, что существует необходимость эффективного решения проблем ключевой инфраструктуры, таких как производство и распределение электроэнергии, которые становятся все более сложными.

https://ria.ru/20221108/indiya-1829999713.html

индия

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в мире, раджнатх сингх, индия