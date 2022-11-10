https://ria.ru/20221110/impichment-1830380541.html
Байден назвал смешными разговоры о об импичменте
Байден назвал смешными разговоры о об импичменте - РИА Новости, 10.11.2022
Байден назвал смешными разговоры о об импичменте
Президент США Джо Байден назвал смешными разговоры о возможности объявить ему импичмент. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T00:46
2022-11-10T00:46
2022-11-10T00:46
в мире
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал смешными разговоры о возможности объявить ему импичмент."Думаю, американская общественность хочет, чтобы мы двигались дальше и добивались результата. Я слышал, что сообщалось много раз, республиканцы говорили и бывший президент говорил: "сколько раз вы подвергнете импичменту Байдена?" Я думаю, американский народ увидит это тем, чем это и является: это просто почти комедия", - сказал Байден журналистам в Белом доме.
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в мире, джо байден, сша
Байден назвал смешными разговоры о об импичменте
Президент Байден назвал смешными разговоры о возможности объявить ему импичмент
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал смешными разговоры о возможности объявить ему импичмент.
"Думаю, американская общественность хочет, чтобы мы двигались дальше и добивались результата. Я слышал, что сообщалось много раз, республиканцы говорили и бывший президент говорил: "сколько раз вы подвергнете импичменту Байдена?" Я думаю, американский народ увидит это тем, чем это и является: это просто почти комедия", - сказал Байден журналистам в Белом доме.