https://ria.ru/20221110/impichment-1830380541.html

Байден назвал смешными разговоры о об импичменте

Байден назвал смешными разговоры о об импичменте - РИА Новости, 10.11.2022

Байден назвал смешными разговоры о об импичменте

Президент США Джо Байден назвал смешными разговоры о возможности объявить ему импичмент. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T00:46

2022-11-10T00:46

2022-11-10T00:46

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал смешными разговоры о возможности объявить ему импичмент."Думаю, американская общественность хочет, чтобы мы двигались дальше и добивались результата. Я слышал, что сообщалось много раз, республиканцы говорили и бывший президент говорил: "сколько раз вы подвергнете импичменту Байдена?" Я думаю, американский народ увидит это тем, чем это и является: это просто почти комедия", - сказал Байден журналистам в Белом доме.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/tramp-1829643305.html

сша

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2022

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в мире, джо байден, сша