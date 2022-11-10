Власти Киевской области запретили использование праздничной иллюминации
Кулеба заявил, что в Киевской области запретили использование праздничной иллюминации
© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Использование гирлянд и другой праздничной иллюминации запретили в Киевской области, заявил глава областной администрации Алексей Кулеба.
"На территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации - гирлянд, световых декораций и тому подобного", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.
Чиновник отметил, что это такая мера вызвана необходимостью строго экономить электроэнергию и касается объектов коммунальной, коммерческой и государственной собственности.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.