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Власти Киевской области запретили использование праздничной иллюминации - РИА Новости, 10.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Власти Киевской области запретили использование праздничной иллюминации
Власти Киевской области запретили использование праздничной иллюминации - РИА Новости, 10.11.2022
Власти Киевской области запретили использование праздничной иллюминации
Использование гирлянд и другой праздничной иллюминации запретили в Киевской области, заявил глава областной администрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T21:45
2022-11-10T21:45
специальная военная операция на украине
жкх
владимир зеленский
киевская область
харьков
киев
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Использование гирлянд и другой праздничной иллюминации запретили в Киевской области, заявил глава областной администрации Алексей Кулеба.Чиновник отметил, что это такая мера вызвана необходимостью строго экономить электроэнергию и касается объектов коммунальной, коммерческой и государственной собственности.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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киевская область
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жкх, владимир зеленский, киевская область, харьков, киев, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Владимир Зеленский, Киевская область, Харьков, Киев, В мире, Вооруженные силы РФ
21:45 10.11.2022
 
Власти Киевской области запретили использование праздничной иллюминации

Кулеба заявил, что в Киевской области запретили использование праздничной иллюминации

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Использование гирлянд и другой праздничной иллюминации запретили в Киевской области, заявил глава областной администрации Алексей Кулеба.
"На территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации - гирлянд, световых декораций и тому подобного", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.
Чиновник отметил, что это такая мера вызвана необходимостью строго экономить электроэнергию и касается объектов коммунальной, коммерческой и государственной собственности.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХВладимир ЗеленскийКиевская областьХарьковКиевВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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