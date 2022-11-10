https://ria.ru/20221110/igraprestolov-1830451587.html
Звезда "Игры престолов" сыграет знаменитую воровку драгоценностей
Звезда "Игры престолов" сыграет знаменитую воровку драгоценностей - РИА Новости, 10.11.2022
Звезда "Игры престолов" сыграет знаменитую воровку драгоценностей
Софи Тернер исполнит главную роль в криминальной драме "Joan" ("Джоан"), пишет Deadline. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:28
2022-11-10T16:28
2022-11-10T16:28
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Софи Тернер исполнит главную роль в криминальной драме "Joan" ("Джоан"), пишет Deadline. Проект основан на реальных событиях и вдохновлен историей британской воровки драгоценностей Джоан Хэннингтон. Последняя работает над сценарием вместе с Анной Саймон ("Змей в Эссексе" с Томом Хиддлстоном, "Миссис Уилсон" с Рут Уилсон).В сериале покажут, как 20-летняя Хэннингтон была в браке с мужем-тираном. А когда он сбежал, решила добиться лучшей жизни для себя и дочери. "Я так рада, что представлю захватывающую историю Джоан на экране. Она — одна из самых известных фигур в криминальном мире Лондона и получила прозвище "Крестная мать", — сказала Тернер. Актриса также отметила, что в образе Хэннингтон запечатлена женщина, которая разрывается между успешной карьерой в криминальном мире и отчаянными попытками вернуть своего ребенка из социальных служб. Тернер стала известна благодаря роли Сансы Старк в культовой "Игре престолов". Съемки драмы "Джоан" стартуют весной 2023 года в Лондоне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, игра престолов (сериал), софи тернер, том хиддлстон, лондон
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Игра престолов (сериал), Софи Тернер, Том Хиддлстон, Лондон
Звезда "Игры престолов" сыграет знаменитую воровку драгоценностей
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер сыграет воровку драгоценностей в драме "Joan"
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Софи Тернер исполнит главную роль в криминальной драме "Joan" ("Джоан"), пишет
Deadline.
Проект основан на реальных событиях и вдохновлен историей британской воровки драгоценностей Джоан Хэннингтон. Последняя работает над сценарием вместе с Анной Саймон ("Змей в Эссексе" с Томом Хиддлстоном, "Миссис Уилсон" с Рут Уилсон).
В сериале покажут, как 20-летняя Хэннингтон была в браке с мужем-тираном. А когда он сбежал, решила добиться лучшей жизни для себя и дочери.
"Я так рада, что представлю захватывающую историю Джоан на экране. Она — одна из самых известных фигур в криминальном мире Лондона и получила прозвище "Крестная мать", — сказала Тернер.
Актриса также отметила, что в образе Хэннингтон запечатлена женщина, которая разрывается между успешной карьерой в криминальном мире и отчаянными попытками вернуть своего ребенка из социальных служб.
Тернер стала известна благодаря роли Сансы Старк в культовой "Игре престолов".
Съемки драмы "Джоан" стартуют весной 2023 года в Лондоне.