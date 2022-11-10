https://ria.ru/20221110/igraprestolov-1830451587.html

Звезда "Игры престолов" сыграет знаменитую воровку драгоценностей

Звезда "Игры престолов" сыграет знаменитую воровку драгоценностей - РИА Новости, 10.11.2022

Звезда "Игры престолов" сыграет знаменитую воровку драгоценностей

Софи Тернер исполнит главную роль в криминальной драме "Joan" ("Джоан"), пишет Deadline. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:28

2022-11-10T16:28

2022-11-10T16:28

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Софи Тернер исполнит главную роль в криминальной драме "Joan" ("Джоан"), пишет Deadline. Проект основан на реальных событиях и вдохновлен историей британской воровки драгоценностей Джоан Хэннингтон. Последняя работает над сценарием вместе с Анной Саймон ("Змей в Эссексе" с Томом Хиддлстоном, "Миссис Уилсон" с Рут Уилсон).В сериале покажут, как 20-летняя Хэннингтон была в браке с мужем-тираном. А когда он сбежал, решила добиться лучшей жизни для себя и дочери. "Я так рада, что представлю захватывающую историю Джоан на экране. Она — одна из самых известных фигур в криминальном мире Лондона и получила прозвище "Крестная мать", — сказала Тернер. Актриса также отметила, что в образе Хэннингтон запечатлена женщина, которая разрывается между успешной карьерой в криминальном мире и отчаянными попытками вернуть своего ребенка из социальных служб. Тернер стала известна благодаря роли Сансы Старк в культовой "Игре престолов". Съемки драмы "Джоан" стартуют весной 2023 года в Лондоне.

https://ria.ru/20221109/reeves-1830183950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, игра престолов (сериал), софи тернер, том хиддлстон, лондон