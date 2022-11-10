https://ria.ru/20221110/gumpomosch-1830606801.html

Волонтеры направили гумпомощь для мобилизованных и их семей

Волонтеры направили гумпомощь для мобилизованных и их семей - РИА Новости, 10.11.2022

Волонтеры направили гумпомощь для мобилизованных и их семей

Волонтеры общероссийской акции "МыВместе" направили более восьми тысяч тонн гуманитарной помощи на поддержку мобилизованных и их семей, сообщил председатель... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T19:10

2022-11-10T19:10

2022-11-10T19:10

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

артем метелев (депутат)

россия

донбасс

госдума рф

лдпр

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Волонтеры общероссийской акции "МыВместе" направили более восьми тысяч тонн гуманитарной помощи на поддержку мобилизованных и их семей, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.Метелев сообщил, что недавно была отправлена 101 гуманитарная миссия на Донбасс. Сначала помощь оказывалась беженцам, которые с 19 февраля начали активно приезжать в Ростовскую и другие области России, а потом уже Донбассу непосредственно, его жителям, которые не покинули свой дом.Член координационного совета молодежной организации ЛДПР Дмитрий Матюшенков заявил, что партия осуществляет программы по сбору гуманитарной помощи, закупке специальных средств, таких как дроны, тактические перчатки, бронежилеты."Когда приходит волонтёр, у пожилых людей, которые проживают на освобождённых территориях, которые длительное время живут на территории боевых действий, у них буквально загорается искра жизни: они чувствуют, что государство рядом с ними, что им помогут, что они не брошены", - сказал Матюшенков.

https://ria.ru/20221110/mobilizatsiya-1830460773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, артем метелев (депутат), россия, донбасс, госдума рф, лдпр, частичная мобилизация в россии