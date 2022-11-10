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Волонтеры направили гумпомощь для мобилизованных и их семей - РИА Новости, 10.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/gumpomosch-1830606801.html
Волонтеры направили гумпомощь для мобилизованных и их семей
Волонтеры направили гумпомощь для мобилизованных и их семей - РИА Новости, 10.11.2022
Волонтеры направили гумпомощь для мобилизованных и их семей
Волонтеры общероссийской акции "МыВместе" направили более восьми тысяч тонн гуманитарной помощи на поддержку мобилизованных и их семей, сообщил председатель... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:10
2022-11-10T19:10
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
артем метелев (депутат)
россия
донбасс
госдума рф
лдпр
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Волонтеры общероссийской акции "МыВместе" направили более восьми тысяч тонн гуманитарной помощи на поддержку мобилизованных и их семей, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.Метелев сообщил, что недавно была отправлена 101 гуманитарная миссия на Донбасс. Сначала помощь оказывалась беженцам, которые с 19 февраля начали активно приезжать в Ростовскую и другие области России, а потом уже Донбассу непосредственно, его жителям, которые не покинули свой дом.Член координационного совета молодежной организации ЛДПР Дмитрий Матюшенков заявил, что партия осуществляет программы по сбору гуманитарной помощи, закупке специальных средств, таких как дроны, тактические перчатки, бронежилеты."Когда приходит волонтёр, у пожилых людей, которые проживают на освобождённых территориях, которые длительное время живут на территории боевых действий, у них буквально загорается искра жизни: они чувствуют, что государство рядом с ними, что им помогут, что они не брошены", - сказал Матюшенков.
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здоровье - общество, артем метелев (депутат), россия, донбасс, госдума рф, лдпр, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Артем Метелев (депутат), Россия, Донбасс, Госдума РФ, ЛДПР, Частичная мобилизация в России
19:10 10.11.2022
 
Волонтеры направили гумпомощь для мобилизованных и их семей

Депутат Метелев: волонтеры направили более восьми тысяч тонн гумпомощи мобилизованным

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Волонтеры общероссийской акции "МыВместе" направили более восьми тысяч тонн гуманитарной помощи на поддержку мобилизованных и их семей, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
"У нас там больше уже восьми тысяч тонн гуманитарной помощи были направлены и в учебные части, и семьям самих мобилизованных", - сказал он на заседании круглого стола о роли молодежи в поддержке мобилизованных и спецоперации в пресс-центре международной медиагруппы "Россия Сегодня".
Метелев сообщил, что недавно была отправлена 101 гуманитарная миссия на Донбасс. Сначала помощь оказывалась беженцам, которые с 19 февраля начали активно приезжать в Ростовскую и другие области России, а потом уже Донбассу непосредственно, его жителям, которые не покинули свой дом.
Член координационного совета молодежной организации ЛДПР Дмитрий Матюшенков заявил, что партия осуществляет программы по сбору гуманитарной помощи, закупке специальных средств, таких как дроны, тактические перчатки, бронежилеты.
"Когда приходит волонтёр, у пожилых людей, которые проживают на освобождённых территориях, которые длительное время живут на территории боевых действий, у них буквально загорается искра жизни: они чувствуют, что государство рядом с ними, что им помогут, что они не брошены", - сказал Матюшенков.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
12:35Специальная военная операция на Украине
Госдума освободила от налога материальную помощь мобилизованным
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоАртем Метелев (депутат)РоссияДонбассГосдума РФЛДПРЧастичная мобилизация в России
 
 
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