Волонтеры направили гумпомощь для мобилизованных и их семей
Депутат Метелев: волонтеры направили более восьми тысяч тонн гумпомощи мобилизованным
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Волонтеры общероссийской акции "МыВместе" направили более восьми тысяч тонн гуманитарной помощи на поддержку мобилизованных и их семей, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
"У нас там больше уже восьми тысяч тонн гуманитарной помощи были направлены и в учебные части, и семьям самих мобилизованных", - сказал он на заседании круглого стола о роли молодежи в поддержке мобилизованных и спецоперации в пресс-центре международной медиагруппы "Россия Сегодня".
Метелев сообщил, что недавно была отправлена 101 гуманитарная миссия на Донбасс. Сначала помощь оказывалась беженцам, которые с 19 февраля начали активно приезжать в Ростовскую и другие области России, а потом уже Донбассу непосредственно, его жителям, которые не покинули свой дом.
Член координационного совета молодежной организации ЛДПР Дмитрий Матюшенков заявил, что партия осуществляет программы по сбору гуманитарной помощи, закупке специальных средств, таких как дроны, тактические перчатки, бронежилеты.
"Когда приходит волонтёр, у пожилых людей, которые проживают на освобождённых территориях, которые длительное время живут на территории боевых действий, у них буквально загорается искра жизни: они чувствуют, что государство рядом с ними, что им помогут, что они не брошены", - сказал Матюшенков.