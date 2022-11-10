https://ria.ru/20221110/gretsiya-1830423661.html

Афины обвинили Анкару в зарабатывании денег на страданиях Греции

Афины обвинили Анкару в зарабатывании денег на страданиях Греции - РИА Новости, 10.11.2022

Афины обвинили Анкару в зарабатывании денег на страданиях Греции

Турция получает особую экономическую выгоду, обходя антироссийские санкции, и зарабатывает деньги в то время, как Греция и другие страны страдают и теряют... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:49

2022-11-10T10:49

2022-11-10T10:50

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АФИНЫ, 10 ноя – РИА Новости. Турция получает особую экономическую выгоду, обходя антироссийские санкции, и зарабатывает деньги в то время, как Греция и другие страны страдают и теряют доходы, заявил первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис на заседании специальной группы по Средиземноморью и Ближнему Востоку Парламентской ассамблеи НАТО.Заседание прошло в среду в Афинах, выступление Варвициотиса распространил его офис.Замминистра раскритиковал политику Турции в НАТО.Он назвал проблематичным несоблюдение Турцией санкций против России.Это "создает окна для Российской Федерации", и Турция получает "особую экономическую выгоду" за счет обхода санкций, в отличие от цены, которую платят Греция и все другие страны, особенно в отношении энергетики, туризма и экспорта, сказал Варвициотис, добавив, что поток туристов из России упал с 900 тысяч в 2019 году перед пандемией до нуля в этом году."В то время, когда здесь страдают, некоторые делают деньги. Турция удвоила количество мест в своих самолетах, чтобы разместить российских пассажиров", - сказал Варвициотис, отвечая члену парламента Турции Ахмету Йылдызу, и заявив, что россияне, "которые раньше держали свои яхты в других портах, перебрались в турецкие порты".В то же время замглавы МИД подчеркнул "позитивный вклад" Греции в общую систему безопасности НАТО, отметив высокий уровень расходов на оборону, участие во всех учениях по оборонному сотрудничеству и роль Греции как "моста энергетической безопасности". В частности, он отметил интерконнектор Грецией и Болгарией и передачу электроэнергии по подводным кабелям и трубопроводам, которые свяжут Грецию с ближневосточным регионом.Говоря о ключевой роли порта Александруполис, Варвициотис сказал, что порт стал "стратегическим узлом для укрепления сил НАТО и энергетической независимости Юго-Восточной Европы от российского газа".Замминистра поднял перед членами Парламентской ассамблеи НАТО вопрос о действиях Турции. По его словам, вызовы национальному суверенитету Греции, пролеты турецких военных самолетов над островами, нарушения морских и воздушных границ, незаконные сейсмические исследования, заключение недействительных соглашений с третьими странами, таких как турецко-ливийский меморандум о взаимопонимании, и агрессивная риторика, которая почти ежедневно заканчивается фразой "мы придем внезапно однажды ночью", не являются основой для конструктивного сотрудничества в рамках общей организации, которая хочет гарантировать безопасность."Мы по-прежнему привержены тому, что предусматривает международное право, и мы не хотим вступать в диалог в форме "петушиного боя" с Турцией, направленный на внутриполитическую аудиторию. Напротив, наше единственное разногласие, то есть разграничение континентального шельфа и ИЭЗ, является нерешенным вопросом, который исходит из прошлого и должен быть решен немедленно в настоящем в интересах общей системы безопасности, которую мы должны гарантировать для наши граждане", - сказал Варвициотис, заявив о желании Афин передать этот "единственный спор" в компетентный международный суд.Турция заявляла, что между Анкарой и Афинами много нерешенных вопросов. Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что "не Турция усиливает напряженность в регионе и что было бы полезно направить Грецию на действия, основанные на здравом смысле и диалоге".Варвициотис также заявил об ответственности Турции за то, что не удалось завершить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Он назвал позицию Турции крайне контрпродуктивной, в отличие от позиции Греции, которая подписала и ратифицировала присоединение двух стран очень рано. "Вступление двух стран - это очень сильный сигнал о сути альянса НАТО, а именно, о солидарности и общей обороне против общих угроз", - сказал он, добавив, что "наш долг - сохранить принципы либерального сотрудничества, которые подвергаются обстрелу голосами популизма и национализма по всему миру".Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.

https://ria.ru/20221108/port-1829832838.html

https://ria.ru/20221102/bmp-1828824909.html

https://ria.ru/20221007/turtsiya-1822131889.html

https://ria.ru/20220911/sanktsii-1816004292.html

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в мире, турция, греция, афины, нато, санкции