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На Кубани 58 НКО получили гранты на 67 миллионов рублей - РИА Новости, 10.11.2022
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На Кубани 58 НКО получили гранты на 67 миллионов рублей
На Кубани 58 НКО получили гранты на 67 миллионов рублей - РИА Новости, 10.11.2022
На Кубани 58 НКО получили гранты на 67 миллионов рублей
На Кубани 58 некоммерческих организаций края получили гранты на 67 миллионов рублей, сообщила администрация региона. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:47
2022-11-10T23:47
краснодарский край
общество
краснодар
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. На Кубани 58 некоммерческих организаций края получили гранты на 67 миллионов рублей, сообщила администрация региона.Уточняется, что в Краснодаре подвели итоги четвертого конкурса "Гранты губернатора Кубани"."Четвертый грантовый конкурс был разнонаправленным. Всего подали 143 заявки. Победили 58 проектов некоммерческих организаций. Общая сумма грантов составила 67,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что наиболее популярными направлениями стали деятельность в области образования, науки, культуры, искусства, здравоохранения и охраны здоровья." Этим темам посвящено 24 работы. 16 проектов – социальной поддержке граждан. 9 – деятельности в сфере военно-патриотического воспитания граждан", - пояснили в ведомстве.Для победителей провели обучающий семинар, на котором осветили вопросы финансовой и аналитической отчетности."Поздравляю победителей, но должен отметить, что это только начало вашего пути. Впереди реализация проекта и сдача отчетности. Департамент совместно с Центром развития гражданского общества Краснодарского края готов оказать вам необходимую консультационную, информационную и методическую поддержку", – приводятся слова главы управления по реализации общественных проектов в департаменте внутренней политики администрации края Алексея Енина.Всего на поддержку НКО в 2022 году направлено 265 миллионов рублей федеральных и краевых средств. В настоящее время идет прием заявок на участие в пятом конкурсе "Гранты губернатора Кубани". Заявки принимают до 21 ноября 2022 года.
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общество, краснодар, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Краснодар, Краснодарский край
23:47 10.11.2022
 

На Кубани 58 НКО получили гранты на 67 миллионов рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. На Кубани 58 некоммерческих организаций края получили гранты на 67 миллионов рублей, сообщила администрация региона.
Уточняется, что в Краснодаре подвели итоги четвертого конкурса "Гранты губернатора Кубани".
"Четвертый грантовый конкурс был разнонаправленным. Всего подали 143 заявки. Победили 58 проектов некоммерческих организаций. Общая сумма грантов составила 67,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее популярными направлениями стали деятельность в области образования, науки, культуры, искусства, здравоохранения и охраны здоровья." Этим темам посвящено 24 работы. 16 проектов – социальной поддержке граждан. 9 – деятельности в сфере военно-патриотического воспитания граждан", - пояснили в ведомстве.
Для победителей провели обучающий семинар, на котором осветили вопросы финансовой и аналитической отчетности.
"Поздравляю победителей, но должен отметить, что это только начало вашего пути. Впереди реализация проекта и сдача отчетности. Департамент совместно с Центром развития гражданского общества Краснодарского края готов оказать вам необходимую консультационную, информационную и методическую поддержку", – приводятся слова главы управления по реализации общественных проектов в департаменте внутренней политики администрации края Алексея Енина.
Всего на поддержку НКО в 2022 году направлено 265 миллионов рублей федеральных и краевых средств. В настоящее время идет прием заявок на участие в пятом конкурсе "Гранты губернатора Кубани". Заявки принимают до 21 ноября 2022 года.
 
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