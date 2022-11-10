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В ГД назвали идею о штрафах за название эпохи Брежнева "застоем" перебором - РИА Новости, 10.11.2022
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В ГД назвали идею о штрафах за название эпохи Брежнева "застоем" перебором
В ГД назвали идею о штрафах за название эпохи Брежнева "застоем" перебором - РИА Новости, 10.11.2022
В ГД назвали идею о штрафах за название эпохи Брежнева "застоем" перебором
Депутат Госдумы Сергей Бурлаков (ЕР) заявил РИА Новости, что идея "Коммунистов России" запретить называть брежневскую эпоху "застоем" интересная, но штрафовать... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:18
2022-11-10T17:20
леонид брежнев
сергей бурлаков
госдума рф
коммунисты россии
кпсс
политика
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Бурлаков (ЕР) заявил РИА Новости, что идея "Коммунистов России" запретить называть брежневскую эпоху "застоем" интересная, но штрафовать за это - перебор."Коммунисты России" попросили Госдуму запретить называть брежневскую эпоху "застоем" и штрафовать за это на 25 тысяч рублей… Идея интересная и вполне может существовать, но штрафовать за слово – это явно перебор", - сказал депутат.По словам парламентария, на протяжении долгого периода "политическое клише не только употреблялось в речи, но даже фигурировало в школьных учебниках"."Существуют более современные и адекватные способы формирования отношения граждан к определенному историческому периоду – через СМИ, кинематограф, произведения искусства. Людям просто нужно давать больше информации об этом времени, а они сами сделают выводы", - добавил он.Ранее председатель партии Сергей Малинкович сообщил РИА Новости, что Российская политическая партия "Коммунисты России" направила обращение в Государственную Думу с просьбой законодательно запретить термин "застой" в отношении периода, когда Советским Союзом руководил секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, и штрафовать за употребление такого термина на 25 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221110/brezhnev-1830442270.html
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леонид брежнев, сергей бурлаков, госдума рф, коммунисты россии, кпсс, политика
Леонид Брежнев, Сергей Бурлаков, Госдума РФ, Коммунисты России, КПСС, Политика
17:18 10.11.2022 (обновлено: 17:20 10.11.2022)
 
В ГД назвали идею о штрафах за название эпохи Брежнева "застоем" перебором

Депутат Бурлаков назвал идею штрафовать на название брежневской эпохи "застоем" перебором

© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Сергей Бурлаков
Депутат Госдумы Сергей Бурлаков
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Депутат Госдумы Сергей Бурлаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Бурлаков (ЕР) заявил РИА Новости, что идея "Коммунистов России" запретить называть брежневскую эпоху "застоем" интересная, но штрафовать за это - перебор.
"Коммунисты России" попросили Госдуму запретить называть брежневскую эпоху "застоем" и штрафовать за это на 25 тысяч рублей… Идея интересная и вполне может существовать, но штрафовать за слово – это явно перебор", - сказал депутат.
По словам парламентария, на протяжении долгого периода "политическое клише не только употреблялось в речи, но даже фигурировало в школьных учебниках".
"Существуют более современные и адекватные способы формирования отношения граждан к определенному историческому периоду – через СМИ, кинематограф, произведения искусства. Людям просто нужно давать больше информации об этом времени, а они сами сделают выводы", - добавил он.
Ранее председатель партии Сергей Малинкович сообщил РИА Новости, что Российская политическая партия "Коммунисты России" направила обращение в Государственную Думу с просьбой законодательно запретить термин "застой" в отношении периода, когда Советским Союзом руководил секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, и штрафовать за употребление такого термина на 25 тысяч рублей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
11:55
"Коммунисты России" призвали запретить называть брежневскую эпоху застоем
 
Леонид БрежневСергей БурлаковГосдума РФКоммунисты РоссииКПССПолитика
 
 
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