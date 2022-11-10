https://ria.ru/20221110/gosduma-1830574080.html

В ГД назвали идею о штрафах за название эпохи Брежнева "застоем" перебором

В ГД назвали идею о штрафах за название эпохи Брежнева "застоем" перебором - РИА Новости, 10.11.2022

В ГД назвали идею о штрафах за название эпохи Брежнева "застоем" перебором

Депутат Госдумы Сергей Бурлаков (ЕР) заявил РИА Новости, что идея "Коммунистов России" запретить называть брежневскую эпоху "застоем" интересная, но штрафовать... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:18

2022-11-10T17:18

2022-11-10T17:20

леонид брежнев

сергей бурлаков

госдума рф

коммунисты россии

кпсс

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774671914_0:0:3179:1789_1920x0_80_0_0_98bc88c7d823bcf435ed44faff1c397c.jpg

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Бурлаков (ЕР) заявил РИА Новости, что идея "Коммунистов России" запретить называть брежневскую эпоху "застоем" интересная, но штрафовать за это - перебор."Коммунисты России" попросили Госдуму запретить называть брежневскую эпоху "застоем" и штрафовать за это на 25 тысяч рублей… Идея интересная и вполне может существовать, но штрафовать за слово – это явно перебор", - сказал депутат.По словам парламентария, на протяжении долгого периода "политическое клише не только употреблялось в речи, но даже фигурировало в школьных учебниках"."Существуют более современные и адекватные способы формирования отношения граждан к определенному историческому периоду – через СМИ, кинематограф, произведения искусства. Людям просто нужно давать больше информации об этом времени, а они сами сделают выводы", - добавил он.Ранее председатель партии Сергей Малинкович сообщил РИА Новости, что Российская политическая партия "Коммунисты России" направила обращение в Государственную Думу с просьбой законодательно запретить термин "застой" в отношении периода, когда Советским Союзом руководил секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, и штрафовать за употребление такого термина на 25 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221110/brezhnev-1830442270.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

леонид брежнев, сергей бурлаков, госдума рф, коммунисты россии, кпсс, политика